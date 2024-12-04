Аналитики «Яндекс Недвижимости» сообщили, что в ноябре 2024 года цены на новостройки снизились лишь в трех из 16 российских городов-миллионников. В остальных 13 они либо выросли, либо не изменились. Такую динамику связывают с изменением структуры предложения.

Аналитики подсчитали, что средняя цена 1 кв. м по всем мегаполисам в ноябре составила 172 тыс. руб., а объем предложения увеличился на 1%.

В ноябре цены на новую недвижимость снизились на 9,9% в Челябинске. К концу месяца средняя цена 1 кв. м в городе составила 165 тыс. руб. В Волгограде квартиры подешевели на 4,8%, до 127 тыс. руб. за 1 кв. м, а в Нижнем Новгороде — на 2,7% , до 183 тыс. руб. за 1 кв. м.

Как сообщили исследователи, снижение цен в этих городах связано с выходом в продажу большого количества бюджетных предложений и уменьшением средней площади продаваемых квартир.

Наибольший рост стоимости новостроек отмечен в Самаре (8,3%) и Уфе (8,2%). Цена за 1 кв. м там составила 125 тыс. руб. и 151 тыс. руб. соответственно. В Перми стоимость квартир увеличилась на 5%, до 144 тыс. руб. за 1 кв. м.

Подорожание недвижимости в этих городах обусловлено ростом предложения по однокомнатным и двухкомнатным квартирам, средняя стоимость квадратного метра в которых традиционно выше, пояснили аналитики.

В Краснодаре, Казани и Ростове-на-Дону месячная ценовая динамика не превысила 1%, что, по данным экспертов, можно считать стагнацией.

В столицах также отмечен небольшой рост. В Санкт-Петербурге новостройки в ноябре подорожали на 1,8% — до средних 246 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве в последний месяц осени цены на первичное жилье выросли на 1,2% — до 370 тыс. руб. за 1 кв. м.

Ранее эксперты «Яндекс Недвижимости» сообщали о динамике стоимости жилья в октябре в разных городах России. Самая низкая цена за 1 кв. м на рынке первичного жилья зафиксирована в Самаре и Воронеже. Студии сильнее всего подешевели в Санкт-Петербурге, а «однушки» — в Красноярске.