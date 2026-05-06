Meta Platforms* разрабатывает персонализированного ИИ-ассистента с агентными возможностями, способного самостоятельно выполнять повседневные задачи пользователей, — сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с проектом. Продукт будет работать на базе новой модели Muse Spark** и ориентирован на аудиторию свыше 3 млрд человек.

По данным издания, ассистент сейчас проходит внутреннее тестирование среди сотрудников компании. Функционально продукт задуман как аналог платформы OpenClaw — она позволяет создавать ИИ-агентов, которые автономно действуют от имени пользователя. Meta* намерена предоставить пользователям возможность передавать ассистенту чувствительные данные: медицинскую информацию и финансовые сведения.

Но здесь возникает главная проблема — люди пока не готовы такому доверять. Вопрос о том, согласится ли большинство пользователей делиться личными данными с сервисами Meta*, остается открытым — особенно с учетом репутационных проблем компании в области защиты персональных данных.

Проект вписывается в более широкую стратегию гендиректора Марка Цукерберга, который позиционирует ИИ как ключевой элемент потребительских продуктов Meta*. Параллельно компания продолжает инвестировать в ИИ-инфраструктуру и привлечение специалистов, несмотря на запланированное сокращение 10% персонала. На прошлой неделе Meta* объявила об увеличении капитальных расходов на $10 млрд — до $145 млрд по итогам 2026 года.

Рост затрат вызвал негативную реакцию рынка: капитализация компании за неделю сократилась почти на $170 млрд. Инвесторы ставят под сомнение соотношение масштаба вложений и сроков их монетизации.

Помимо агентного ассистента Meta* развивает и другие направления ИИ. По информации FT, компания работает над фотореалистичными 3D-персонажами на базе ИИ, способными взаимодействовать с пользователями в реальном времени. Первым таким персонажем станет цифровой клон самого Цукерберга.

* организация, признаная Минюстом России экстремистской и запрещенная.

** принадлежит организации, признанной экстремисткой и запрещенной в России.

