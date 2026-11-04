Немецкий стартап Orbital Matter впервые напечатал жесткую балку в условиях открытого космоса. Эксперимент прошел на борту малого спутника Replicator 2. Аппарат произвел деталь длиной полметра из специального пластика с помощью бортового 3D-принтера. Разработчики называют это событие важным шагом к конструированию крупных структур на околоземной орбите.

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Космический аппарат отправился на орбиту летом в рамках миссии SpaceX. На борту спутника находились четыре принтера для печати цилиндрических балок.

Устройства выдавливают спирали из полимерной смолы с последующим отверждением материала под воздействием ультрафиолетового света. Руководители компании сравнивают этот процесс со смешиванием цемента и воды.

Технология создания конструкций в космосе решает проблему ограниченного размера ракетных обтекателей. Будущим орбитальным дата-центрам и мощным спутникам потребуются огромные площади для генерации энергии и отвода тепла.

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Традиционные солнечные панели складываются в сложные формы по принципу оригами перед запуском с Земли. Возможность печати деталей прямо в космосе сделает создание таких аппаратов значительно проще.

Эксперимент прошел с небольшими техническими сложностями. Один из двух принтеров для развертывания гибкой солнечной батареи вышел из строя из-за аномалии в работе системы. Вторая установка успешно создала балку и смогла раскрыть панель.

До этого момента все попытки трехмерной печати в условиях микрогравитации проходили в герметичных отсеках Международной космической станции.

Инженеры стартапа оснастили спутник сразу четырьмя принтерами для тестирования различных вариантов программного обеспечения в реальных условиях. Разработчики предпочли изучать поведение систем на орбите вместо долгих лет наземных испытаний.

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В перспективе компания планирует печатать конструкции длиной до 100 метров. Сейчас предельная длина балки ограничена лишь запасами полимерной смолы на борту.

Следующая демонстрационная миссия Orbital Matter запланирована на 2028 год. Компания намерена испытать увеличенную версию принтера на более крупном спутнике для развертывания солнечной батареи мощностью 5 кВт.

К 2030 году разработчики хотят достичь показателя в 100 кВт энергии на каждое крыло. Стартап также ведет переговоры с другими производителями спутников о внедрении системы печати в новые космические аппараты.

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