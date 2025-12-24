В Пекине открылся уникальный центр обучения человекоподобных роботов. Цель этого необычного учебного учреждения — подготовить высококлассных механических помощников для работы на производствах, в медицинских учреждениях и в быту, пишет People`s Daily Online.

Пекинский центр обучения человекоподобных роботов — крупнейшее учреждение такого рода в Китае. Он занимает два этажа, которые больше напоминают съемочную площадку, чем лабораторию. Там в натуральную величину построены точные копии производственных линий, жилых комнат и логистических терминалов.

Роботы, главный из которых — модель «Куафу» ростом 1,66 метра, отрабатывают навыки в условиях, неотличимых от реальных рабочих мест. Модули «классов» постоянно меняют конфигурацию, имитируя разные сценарии.

Обучение строится по принципу индивидуальных занятий. За каждым роботом закреплены два инструктора-человека. Один, используя гарнитуру VR, дистанционно управляет движениями робота, буквально «водя его за руку». Второй в это время внимательно следит за показаниями сенсоров и записывает данные. Через несколько часов тренеры меняются ролями для чистоты эксперимента.

«Роботам, как и детям, нужна постоянная практика в разных ситуациях, чтобы развить интеллект», — объясняет руководитель центра Чжу Кай.

Процесс обучения требует колоссального терпения. Чтобы научить робота аккуратно ставить сковороду на конфорку, тренеры провели 1250 повторений этого действия. Каждое движение разбиралось на составляющие, записывалось и анализировалось, чтобы сделать поведение робота плавным и точным.

На освоение одного сложного сценария у лучших тренеров уходит 7–8 дней. В центре работает 110 молодых специалистов, чья усидчивость и внимание к деталям — главный актив.

Истинная ценность центра — в данных. Раньше каждая компания обучала роботов самостоятельно, получая разрозненные и несистемные данные. Центр решает эту проблему, работая как стандартизированная фабрика по производству высококачественных данных.

Он генерирует миллионы чистых, размеченных записей в год — идеальное «топливо» для больших моделей ИИ, управляющих роботами. Этими наборами данных затем пользуется вся отрасль, ускоряя развитие.

Карьерные перспективы: куда трудоустраивают лучших выпускников



На электронном табло в центре висит доска почета с историями успеха:

— Грузчики на заводах автогиганта FAW Group.

— Инспекторы в энергокомпании China Southern Power Grid.

— Курьеры в логистическом холдинге Shenzhen Capital Group.



Их эффективность превышает 95%, потому что они учились на точных копиях реальных объектов — от конвейеров ZTE до упаковочных линий Unilever.

Пекинский центр — лишь часть большой стратегии. Он связан с аналогичными учреждениями в Сучжоу, Цзинане, Хэфэе и Чжэнчжоу, формируя общенациональную сеть по подготовке роботизированных кадров.

Этот проект знаменует переход отрасли от единичных экспериментов к промышленному производству компетенций. В ближайшие годы такие обученные роботы станут обычным явлением на производстве, а затем и в сфере услуг, меняя представление о автоматизации.