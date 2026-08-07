В Московской области впервые оштрафовали владельца участка за заросли борщевика Сосновского, найденные с помощью цифрового мониторинга. Потенциальное нарушение выявил искусственный интеллект, а беспилотник подтвердил наличие растения на участке. В результате собственнику земли назначили штраф в 150 тыс. руб., сообщили в областном Минсельхозпроде.

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Проверка начинается с анализа спутниковых данных. Алгоритмы искусственного интеллекта находят территории, где могут быть заросли борщевика, после чего координаты сопоставляют с кадастровой картой и определяют владельца участка.

После автоматического анализа специалисты отправляют на участок беспилотник, который проверяет территорию и фиксирует заросли. Если наличие борщевика подтверждается, эти данные используют для оформления административного нарушения и назначения штрафа.

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Впервые такой механизм применили в Рузском муниципальном округе. Штраф получил собственник участка — юридическое лицо.

В региональном министерстве рассчитывают, что цифровой мониторинг позволит реже проводить трудоемкие сплошные обследования и быстрее находить заросли борщевика. В дальнейшем такую систему планируют использовать и в других муниципалитетах Подмосковья.

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