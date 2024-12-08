Пользователи в США в предпраздничном сезоне потратили значительные средства на покупку товаров в TikTok Shop, согласно анализу структуры расходов, проведенных Reuters. Тенденции показывают, что TikTok Shop, запущенный в США в сентябре 2023 года, увеличил свою долю на рынке электронной коммерции в самый критический момент.

В пресс-релизе, опубликованном в конце ноября, TikTok Shop сообщил, что в Черную пятницу продажи на платформе составили $100 млн. Компания отметила, что количество пользователей, ежемесячно делающих покупки на платформе, увеличилось почти в три раза.

Но, несмотря на это, федеральный апелляционный суд США в пятницу поддержал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok до начала нового года, в противном случае сервису грозит запрет. Если TikTok будет запрещен, это может негативно сказаться и на TikTok Shop.

«TikTok Shop является новым каналом дистрибуции, и бренды демонстрируют хорошие результаты на этой платформе», — отметил Эрик Хуберман, CEO маркетинговой компании Hawke Media, работающей с клиентами, продающими товары через эту функцию. «Честно говоря, альтернатив этому нет. Если TikTok Shop перестанет существовать, это приведет к потере значительного источника дохода», — добавил он.

Подобно своим конкурентам, таким как Shein и Temu, TikTok Shop предлагает товары от сторонних поставщиков, некоторые из которых отправляют продукцию из Китая, активно конкурируя по цене. Все эти платформы стремятся привлечь больше продавцов из США, снижая плату за доставку.

Пользуясь популярностью приложения, продавцы на TikTok Shop обычно прибегают к рекламе и поддержке «инфлюенсеров» для продвижения своих товаров к 170 млн пользователей TikTok в США. Заказы пользователей обрабатываются непосредственно продавцами, которые могут использовать сторонние компании или торговые услуги по выполнению заказов, предлагаемые TikTok.

Для продавцов и инфлюенсеров TikTok Shop предлагает функцию «прямых трансляций», представляющую собой видеопотоки, в которых покупатели могут мгновенно приобретать товары. Нико Ле Буржуа, глава отдела продаж TikTok в США, сообщил, что за последний год количество прямых трансляций в США увеличилось почти в три раза.

Согласно данным сторонней компании Facteus, за семь дней до Киберпонедельника, который состоялся 2 декабря и стал периодом массовых онлайн-покупок в США, расходы на TikTok Shop превысили затраты на Shein и Temu. По информации Facteus, 140 млн потребительских дебетовых и кредитных карт, которые составляют от 7 до 10% всех расходов в США, используются для осуществления покупок в интернете.

Несмотря на угрозу запрета количество ретейлеров, которые предлагают свои товары в TikTok Shop, маркетплейсе социальной сети, продолжает расти. Он был запущен в сентябре 2023 года и позволяет делать покупки, не выходя из приложения. С тех пор TikTok Shop стал реальной альтернативой Amazon. На платформе представлены самые разные товары — тени для век, зарядные устройства для телефонов, детокс-чаи, беговые дорожки и многое другое.