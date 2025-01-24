Компания «Газпромбанк автолизинг» и агентство «Автостат» провели совместное исследование, в ходе которого выяснили, что в 2024 году россияне потратили на покупку новых автомобилей рекордные 4,9 трлн руб. Это на 57% больше, чем в 2023 году, когда расходы составили 3,13 трлн руб.

Аналитики сообщили, что в декабре 2024 года россияне потратили на покупку новых машин 392,1 млрд руб. В ноябре этот показатель был на 5,5% ниже и составил 371,8 млрд руб. В декабре 2023 года купили автомобили на сумму в 384,7 млрд руб. что на 1,9% меньше уровня этого года.

В общей сложности в 2024 году финансовая емкость российского авторынка составила 4,91 трлн руб. Этот показатель стал новым рекордом. До этого, по данным аналитиков, больше всего средств на покупку автомобилей было потрачено в 2023 году (3,13 трлн руб.).

Эксперты отмечают, что в декабре 2024 года выросла доля премиальных машин. В этот период было реализовано 12,1 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, включая люксовые марки. Это на 12,2% больше по сравнению с продажами ноября.

Всего этот сегмент в декабре принес дилерам 103,2 млрд руб. (на 15% больше, чем в ноябре). Таким образом доля премиальных машин в структуре затрат за месяц увеличилась с 24,1% до 26,3%.

Исследование показало также, что в декабре россияне потратили на корейские бренды на 20,7% меньше, чем месяцем ранее — 6,3 млрд руб. У остальных марок эти показатели выросли.

Так, затраты на покупку японских машин за месяц увеличились на 0,3%, до 21,1 млрд руб., американских — на 2,9%, до 3,9 млрд руб., российских — на 3,7%, до 68,8 млрд руб., китайских — на 6,5%, до 242,6 млрд руб., а европейских — на 19,6%, до 43,2 млрд руб.

В структуре финансовой емкости с долей около 62% лидируют китайские автомобили. Далее в затратах декабря следуют отечественные бренды — 17,5%, европейские — 11%, японские — 5,4%, корейские — 1,6% и американские — 1%.

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев отметил, что доходы российского рынка новых легковых автомобилей увеличиваются благодаря росту цен на автомобили и рекордному за последние пять лет объему продаж в 1,57 млн единиц.

Ранее стало известно, что средний срок кредита на автомобили с пробегом в России вырос до 78 месяцев, что на год больше, чем по кредитам на новые. Средний размер займа находится на уровне 1,5 млн руб. Полная стоимость кредита на подержанные машины в среднем на 8% выше, в то время как покупка новых субсидируется автопроизводителями.