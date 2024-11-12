В сентябре 2021 года начала действовать гаражная амнистия. С тех пор в рамках программы Росреестр зарегистрировал более 469 тыс. объектов по всей стране — 167 тыс. гаражей и 302 тыс. земельных участков под ними. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

С начала 2024 года в России зарегистрировано более 150 тыс. объектов, из них — 51615 гаражей и 99053 земельных участка, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда регистрацию прошли 38375 и 86100 объектов соответственно, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Чаще всего программой пользуются в Омской области. Всего там было оформлено 12,1 тыс. гаражей и 11,9 тыс. земельных участков. Также лидерами по гаражной амнистии стали Московская (7,3 тыс. гаражей и 15,6 тыс. земельных участков) и Тюменская области (6,2 тыс. и 14,7 тыс. объектов).

Кроме того, в топ-5 по количеству оформленных гаражей остаются Республика Татарстан (7 тыс.) и Приморский край (6 тыс.). В списке лидеров по числу оформленных земельных участков под гаражами — Саратовская область (11,5 тыс.) и Пермский край (11 тыс.).

Амнистия позволила законодательно урегулировать гаражный рынок и деятельность кооперативов, а также упростила процедуру оформления прав собственности на такие объекты. Действие закона продлится до 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесли законопроект с изменениями в действующий Лесной кодекс. На данный момент, арендовать земельные участки лесного фонда могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Сделать это можно через процедуру аукциона. Теперь возможность аренды леса предлагается предоставить и физическим лицам.