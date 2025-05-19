Популярность небольших квартир среди покупателей сократилась на 6,7 процентных пунктов за год. Снижение интереса к малогабаритному жилью на вторичном рынке происходит одновременно с ростом спроса на двух- и трехкомнатные квартиры. По мнению экспертов, причина обоих явлений одинакова.

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В апреле 2025 года доля россиян, приобретающих студии и однокомнатные квартиры на вторичном рынке, снизилась до 46,7% по сравнению с 53,4% годом ранее. Такие данные предоставило федеральное агентство недвижимости «Этажи».

Среди крупных городов России наименьший спрос на однокомнатные квартиры и студии в апреле 2025 года зафиксирован в Самаре (32%), Москве (41,7%) и Уфе (44%). В то же время Краснодар лидирует по популярности малогабаритного жилья — там спрос на однушки и студии превышает 70% от общего спроса на вторичное жилье.

Эксперты отмечают, что на фоне снижения интереса к небольшим квартирам вырос спрос на двух- и трехкомнатные. По сравнению с прошлым годом доля покупателей двухкомнатных квартир увеличилась на 5,3% (с 29,9% до 35,2%), а трехкомнатных — на 2,8% (с 13,5% до 16,3%). Оставшийся спрос (1,8%) приходится на квартиры с четырьмя и более комнатами.

Малогабаритные квартиры традиционно рассматривались как стартовое жилье благодаря относительно низкой стоимости, что позволяло быстрее накопить на первоначальный взнос и погасить ипотеку, а затем перейти к улучшению жилищных условий. Однако в текущих условиях, несмотря на некоторое снижение, ставки по рыночной ипотеке остаются высокими, что делает эту схему менее эффективной.

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Как поясняет Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента агентства «Этажи», сейчас на вторичном рынке преобладают встречные сделки, при которых новая квартира приобретается после продажи уже имеющейся. Такой подход чаще используется для покупки жилья большей площади, чему также способствуют распространенные на вторичном рынке скидки.

При встречных сделках обычно оформляется мини-ипотека на небольшую сумму и короткий срок, либо разница в стоимости покрывается за счет собственных накоплений, в том числе средств, размещенных на банковских депозитах в период высоких ставок.

По словам Решетниковой, пока сохраняются высокие ставки по рыночной ипотеке, на вторичном рынке будут преобладать сделки, связанные с улучшением жилищных условий. Это означает, что доля спроса на малогабаритное жилье продолжит снижаться. Ситуация изменится только при снижении ставок по депозитам и повышении доступности кредитных средств.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», на фоне высоких ипотечных ставок средний размер скидок на вторичное жилье в России за год удвоился. В мае 2025 года скидки в среднем составляют 6,3%, а в отдельных мегаполисах достигают 11%.