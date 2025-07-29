Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с АНО «Цифровая экономика» сообщили о начале приема заявок на третью национальную премию «Лидеры ИИ». Мероприятие проводится при поддержке Правительства РФ в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».

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Генеральный директор Альянса в сфере ИИ Валерия Воробьева сообщила, что в этот раз существенно расширены возможности участия в премии. По ее словам, организаторы намерены поддерживать проекты на всех стадиях развития — от концептуальных разработок до готовых решений, внедренных в производственные процессы.

Было подчеркнуто, что ИИ следует рассматривать не как технологию исключительно для крупных корпораций, а как доступный инструмент цифровой трансформации для предприятий любого масштаба.

Сергей Плуготаренко, возглавляющий АНО «Цифровая экономика», обратил внимание на возрастающую роль ИИ как катализатора экономического развития. Он указал, что премия уже третий год подряд подтверждает свою актуальность, предоставляя площадку для демонстрации передовых разработок в данной сфере.

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По информации, предоставленной председателем жюри премии Андреем Белевцевым, занимающим должность старшего вице-президента Сбербанка, в предыдущем цикле было зарегистрировано рекордное количество заявок — более трехсот. Этот факт, по его мнению, свидетельствует о растущем интересе российского бизнес-сообщества к ИИ-технологиям.

В текущем году организаторы ввели ряд существенных изменений в формат проведения премии. Для коммерческих организаций предусмотрены две конкурсные категории: за разработку минимально жизнеспособных продуктов и за успешную имплементацию решений на основе ИИ. Региональные органы власти могут представить свои достижения в отдельных номинациях, оценивающих как создание, так и внедрение соответствующих сервисов.

Особое внимание уделяется поддержке научных исследований. Молодые ученые в возрасте до 35 лет могут представить свои разработки на рассмотрение экспертного совета, в состав которого вошли представители ведущих научно-исследовательских центров страны, включая Сколковский институт науки и технологий и Университет ИТМО.

Основным требованием к участникам данной категории является наличие публикаций в авторитетных научных изданиях за последние три года.

Экспертное сообщество единодушно отмечает важность подобных инициатив для формирования в России конкурентоспособной экосистемы искусственного интеллекта, объединяющей усилия бизнеса, научных организаций и государственных структур.