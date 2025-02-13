Эксперты аналитического центра НАФИ выяснили, что ожидают инвесторы от финансовых консультантов и как относятся к предлагаемым инвестиционным идеям, а также факторы, влияющие на доверие к брокерам. Своими выводами они поделились с редакцией «Инк.». В исследовании приняли участие более 1 тыс. российских инвесторов, пользующиеся брокерским или индивидуальным инвестиционным счетом в настоящее время.

Интерес россиян к инвестициям остается стабильным: 15% граждан имеют опыт инвестирования, и этот показатель в течение 2024 года почти не менялся. При этом на долю трех крупнейших брокерских компаний приходится порядка 69% от общего числа клиентов.

Эксперты отмечают, что частные инвесторы воспринимают брокеров, как основных посредников на пути к финансовым рынкам. Большинство их них активно используют рекомендации профессионалов.

Исследование показало, что 89% инвесторов прибегали к советам брокеров хотя бы раз за последний год. При этом советами друзей и близких при принятии инвестиционных решений пользуется всего 25%.

49% респондентов обращаются к советам брокеров с целью минимизировать свои риски. Еще 47% инвесторов признались, что им не хватает знаний и нужен совет профессионала. При этом 39% рассчитывают получить у брокера уникальную аналитическую информацию.

Главным критерием выбора стал успешный прошлый опыт сотрудничества — на него ориентируются 46% участников опроса. 45% респондентов считают длительность работы брокера на рынке важным показателем стабильности и профессионализма.

Для 39% опрошенных важно наличие лицензии и других официальных документов, подтверждающих надежность компании.

Помимо этого, 34% инвесторов обращают внимание на отзывы о деятельности брокера, а 30% учитывают его позицию в рейтингах независимых аналитических агентств. К советам друзей и близких при этом готовы прислушаться лишь 21% опрошенных, а мнение блогеров учитывают всего 14%.

Несмотря на такую статистику, 58% инвесторов признались, что не смогли бы выразить доверие инвестиционным советам брокеров. Полное отсутствие доверия отметил почти каждый десятый (7%), что говорит о сохраняющемся скепсисе в отношении профессиональных рекомендаций на финансовом рынке.

Треть инвесторов (34%) в конечном счете не следует советам брокеров, так как предложенные инвестиции сопряжены со слишком высоким уровнем риска. 19% не используют рекомендации профессионалов, так как имели негативный опыт от предыдущих сделок.

Также четверть опрошенных (24%) сообщили, что получают недостаточно прозрачные и обоснованные рекомендации, а 12% столкнулись с тем, что брокер предоставил недостоверную и ложную информацию. 7% опрошенных инвесторов признались, что остались недовольны рекомендацией брокера и в результате получили убытки.

О полном доверии инвестиционным советам финансовых посредников заявили лишь 12% респондентов. При этом рекомендовать своего брокера друзьям и знакомым готовы 34%.

Эксперты выяснили, что только в половине случаев (54%) инвестиционные идеи брокеров способствуют росту прибыли. 37% инвесторов заявили, что советы брокеров приносили им как прибыль, так и убытки. Еще 6% сообщили о преобладании или наличии частых убытков.

Большинство инвесторов (67%) считают, что брокеры должны нести ответственность за инвестиционные советы и рекомендации.

Если результат сотрудничества оказывается неудовлетворительным, чаще всего (44%) инвесторы предпочитают отказаться от рекомендаций конкретного брокера, а 31% перестают обращаться к брокерам вообще.

При этом, 26% из тех, кто потерпел убытки, напротив, рассматривают возможность перехода к другому специалисту.

Часть инвесторов в случае неудачных советов брокера готовы были бы написать жалобу в Центральный банк России и другие инстанции (26%), а также обратиться в суд (15%).

По словам исполнительного директора Аналитического центра НАФИ Людмилы Спиридоновой, результаты исследования говорят о том, что российские частные инвесторы все больше осознают важность профессиональной поддержки при работе с финансовыми инструментами и необходимость повышения уровня ответственности, которую должны нести профессиональные участники при работе с ними.

Она отметила, что уровень осторожности и недоверия к советам брокеров сохраняется из-за отсутствия прозрачности с их стороны. Инвесторы ожидают от финансовых посредников не только глубокого понимания рынка, но и четкой, доказательной аналитики, основанной на реальных кейсах.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи открыл основную сессию в четверг, 13 февраля, ростом на 7,28% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 3246,02 пункта. Индекс РТС на старте торгов вырос на 7,28%, до 1087,28 пункта. На межбанке курс доллара США составил около 89,7 руб. евро — 93,6 руб. Курс Банка России достиг 94,05 руб. за доллар и 98,01 за евро.