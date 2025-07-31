Российский рынок строительных материалов столкнулся с проблемой значительного распространения контрафактной продукции. Комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал Минстрою и Минпромторгу ужесточить контроль за такой продукцией, поскольку ее использование угрожает безопасности жилых и общественных зданий.

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Статистические данные свидетельствуют о том, что 45% проверенных образцов кабельно-проводниковой продукции не соответствуют заявленным характеристикам. В сегменте сухих строительных смесей доля фальсификата достигает 40%, а среди цемента — 22,1%. Радиаторы отопления демонстрируют более низкий, но все же существенный уровень подделок — от 15 до 18%.

Ключевой проблемой называется слабая система сертификации и контроля качества, из-за чего на рынок попадают материалы, не соответствующие нормам. Это связывают как с недостаточной компетенцией производителей, так и с неэффективностью государственного надзора.

Использование контрафакта приводит к серьезным последствиям. Повышается риск обрушений, пожаров и аварий инженерных сетей. Сокращается срок службы зданий, а затраты на ремонт и обслуживание возрастают.

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Особую опасность представляют поддельные кабели и цемент. Например, некачественная проводка может стать причиной возгорания, а фальсифицированный цемент — привести к трещинам в конструкциях.

Для решения проблемы с 1 сентября 2024 года запущен двухлетний эксперимент по усиленному контролю качества цемента, строительных смесей, кабельной продукции и отопительных приборов. Параллельно ведется разработка технического регламента ЕАЭС, который установит единые стандарты для 469 видов строительных материалов.