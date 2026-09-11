В России прорабатывают две новые меры поддержки отечественного ИИ. Разработчикам хотят компенсировать скидки, которые они предоставляют малому и среднему бизнесу, — в первый год государство сможет покрывать до 100% стоимости продукта. Компании, создающие собственные ИИ-модели, в свою очередь, могут получить инвестиционный налоговый вычет.

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Разработчик предоставляет клиенту из числа МСП скидку на ИИ-продукт, а государство компенсирует ее за счет субсидии. В первый год размер поддержки может достигать 100% стоимости продукта или годовой подписки, во второй — 50%, в третий — 25%. Максимальная сумма субсидии на одного клиента составит 200 тыс. руб. в год, а оставшуюся после скидки стоимость бизнес при необходимости оплатит самостоятельно.

Поддержку предлагают распространить на российское ПО из реестра и программно-аппаратные комплексы с ИИ-функциями — прежде всего тиражные продукты и облачные сервисы, которые можно предлагать большому числу клиентов. Один заказчик сможет получать скидку в течение трех лет, но продлить субсидию на тот же продукт после этого срока будет нельзя.

При этом разработчику недостаточно просто продать продукт со скидкой. Не менее половины получивших поддержку клиентов должны покупать тот же или сопоставимый продукт в каждый следующий год. Если этот показатель не будет достигнут, компании придется разобраться в причинах и доработать решение. Администратором программы предлагают сделать РФРИТ либо другой институт развития, уже работающий с субсидированием российских цифровых продуктов.

Второй инструмент — региональный инвестиционный налоговый вычет для компаний, создающих собственные ИИ-модели. В расходы, на которые распространяется льгота, предлагают включить разработку моделей и покупку необходимого оборудования. Максимальный размер вычета может составить 20 млрд руб. на одну организацию до 2030 года, но для его получения компания должна вложить собственных средств как минимум в пять раз больше — при максимальном вычете речь идет минимум о 100 млрд руб. инвестиций.

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Парадоксально, но специализированные ИТ-компании могут почти не воспользоваться этой льготой. Аккредитованные участники отрасли в 2025−2030 годах платят налог на прибыль по ставке 5% в федеральный бюджет и 0% — в региональные, поэтому региональный вычет им попросту не из чего получать. В результате основными получателями меры могут стать банки, ретейлеры и промышленные предприятия, которые создают ИИ-модели для собственных задач.

Один из главных нерешенных вопросов — какие именно затраты государство признает расходами на создание ИИ. Если льготу ограничат разработкой собственных фундаментальных моделей, претендовать на нее смогут лишь несколько крупнейших игроков. Эксперты предлагают учитывать как минимум расходы на дообучение готовых моделей под конкретные задачи — тогда вычет сможет работать для гораздо более широкого круга компаний.

У схемы с субсидиями есть и очевидные возможности для злоупотреблений. Поставщик может заранее завысить стоимость продукта, затем оформить крупную скидку и попытаться получить повышенную компенсацию. Другой вариант — формально добавить ИИ-функцию в обычный цифровой сервис только ради доступа к господдержке. Кроме того, низкая цена сама по себе не решает главную проблему внедрения: компаниям еще нужно понять, какие процессы действительно стоит автоматизировать, готовы ли к этому их данные и окупятся ли затраты.

Обе меры пока находятся на стадии проработки. В Минцифры подтвердили, что профильная рабочая группа при правительственной подкомиссии продолжает обсуждать дополнительные способы поддержки спроса на отечественный ИИ. Критерии участия, объем финансирования и сроки запуска программ определят только после межведомственного согласования.

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