С 2027 года мигрантам могут запретить работать в такси еще в восьми регионах России. Ограничения планируют ввести в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской областях и Еврейской автономной области. Еще в Калужской области хотят сохранить запрет на работу иностранцев курьерами. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минтрудом.

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Документ одобрила Российская трехсторонняя комиссия в конце октября. Следующий этап — подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным. В Мордовии необходимость запрета объясняют статистикой ДТП: за 2024–2025 годы в республике зарегистрировали 24 аварии с участием иностранных граждан, шесть из них закончились гибелью людей. В материалах к проекту также упоминаются нарушения ПДД и незаконная предпринимательская деятельность в сфере такси.

В Чувашии ограничения обосновывают необходимостью контролировать квалификацию водителей, снижать аварийность и защищать занятость местных жителей. В региональном минтруде при этом отметили, что, по данным МВД, иностранных таксистов и курьеров в республике сейчас уже нет. В Свердловской области запрет связывают с ситуацией на рынке труда: 10,3% безработных жителей региона составляют квалифицированные рабочие транспорта и смежных профессий. Одновременно транспорт остается одной из отраслей, активно привлекающих иностранных работников.

По данным «Ведомостей», в 2026 году ограничения на привлечение иностранных работников к работе в такси действуют в 40 регионах России — на основании федеральных и региональных нормативных актов. В следующем году меры могут затронуть и другие сферы. В Калужской области планируют сохранить запрет на работу иностранцев курьерами, действующий с 2022 года. По данным региональных властей, после его введения местным жителям досталось более 2 тыс. рабочих мест, а жалоб работодателей на нехватку персонала не поступало.

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В Орловской области хотят ограничить привлечение мигрантов к работе на других видах транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, используемые курьерами. В Санкт-Петербурге власти также заявили о намерении запретить с 2027 года трудоустройство мигрантов по патентам в такси, доставке, розничной торговле, салонах красоты и фитнес-клубах.

Механизм предусматривает установление допустимой доли иностранных работников для отдельных отраслей на федеральном уровне с учетом предложений регионов. При нулевой квоте компании не смогут нанимать иностранцев по трудовым договорам в соответствующей сфере. Ограничения распространяются как на граждан визовых стран, так и на работающих по патентам. При этом предусмотрены исключения для граждан стран ЕАЭС, обладателей вида на жительство или разрешения на временное проживание, беженцев и высококвалифицированных специалистов. Регионы также могут вводить дополнительные запреты собственными нормативными актами.

В Минтруде РФ объясняют ограничения приоритетом трудоустройства российских граждан. При подготовке постановления учитываются потребности экономики в работниках, качество рабочей силы и миграционная ситуация. По итогам прошлого года ограничения на привлечение иностранцев в отдельных отраслях действовали в 54 регионах.

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Эксперты предупреждают, что запреты могут увеличить расходы бизнеса на персонал и доставку. По оценке партнера Агентства трансформации и развития экономики Лоры Накоряковой, запрет на привлечение иностранных курьеров в Санкт-Петербурге без дополнительных мер мог бы привести к нехватке около 12 тыс. работников. Удорожание труда курьеров повышает стоимость доставки и может сократить число заказов. Рестораны города при таком сценарии могли бы терять около 1 млрд руб. выручки ежемесячно, а бюджет — более 300 млн руб. налоговых поступлений.

Вместе с тем управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских считает, что значительного дефицита кадров ожидать не стоит: проект учитывает предложения региональных властей, которые лучше знают ситуацию на местных рынках труда. Крупные участники рынка, по словам Накоряковой, уже вкладываются в привлечение и удержание курьеров, повышение их вознаграждения и развитие инфраструктуры доставки.

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