Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые можно использовать в такси по новым правилам локализации. В список вошли Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, Tenet T7 и Omoda C5, пишет «Коммерсантъ». Для рынка это сигнал о смягчении рамок — после запуска реформы такси весной 2026 года перевозчики и водители жаловались, что разрешенный набор машин слишком узкий и плохо подходит под реальную экономику отрасли.

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С 1 марта 2026 года министерство ограничило допуск новых автомобилей в реестр такси. Теперь туда можно включать только машины с достаточным уровнем локализации в России или выпущенные в рамках специальных инвестконтрактов. На старте в списке было чуть больше 20 моделей от шести брендов — в основном Lada, «Москвич», Evolute, Voyah, Sollers и УАЗ. Тогда рынок предупреждал, что с таким ассортиментом обновлять парк будет сложно, особенно в массовом сегменте, где важны не только формальные баллы локализации, но и стоимость владения, ремонтопригодность и ликвидность машины.

Новые модели должны немного разрядить ситуацию. Haval — один из немногих китайских брендов с собственным производством в России, Tenet выпускается на бывшей площадке Volkswagen в Калуге, а Omoda C5 добавляет рынку еще один массовый кроссовер, которого таксопарки и водители давно ждали в перечне. Государство при этом не отказывается от локализации, но делает переход менее болезненным: выбор по-прежнему ограничен, зато уже не сводится к набору машин, который отрасль считала слишком коротким для нормальной работы.

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Это важно еще и потому, что новые правила с самого начала создали конфликт между промышленной политикой и экономикой перевозок. Государство хочет направить спрос таксопарков на машины российской сборки и поддержать автопром. Бизнес смотрит на эту историю проще: чем меньше выбор, тем выше риск роста цен, дефицита автомобилей и удорожания поездок.

В 2025 году участники рынка предупреждали, что новые требования могут вытолкнуть из отрасли часть самозанятых водителей и небольших перевозчиков. Им сложнее быстро пересесть на ограниченный набор одобренных моделей и сразу перестроить экономику работы.

В конце 2025 года власти уже смягчили правила для части рынка. Самозанятым водителям дали отсрочку до 2033 года, если они работают на собственных машинах и укладываются в региональные квоты. Но для таксопарков и новых закупок вопрос выбора автомобилей никуда не исчез. Поэтому расширение перечня выглядит как попытка снизить давление на отрасль, не отказываясь от самой идеи локализации.

Что это значит для бизнеса

Для таксопарков, лизинговых компаний и водителей список «правильных» машин перестает быть совсем уж декоративным. Чем больше в нем моделей, тем проще сравнивать цены, считать стоимость владения и не зависеть от пары вариантов, которые государство сочло достаточно локализованными.

Но стратегически картина не меняется: рынок такси по-прежнему живет в режиме ручного допуска, где на выбор машины влияют не только цена, надежность и комфорт, но и то, успел ли бренд получить одобрение в системе локализации. А значит, таксопаркам придется и дальше строить закупки с оглядкой не только на спрос пассажиров и тарифы, но и на решения Минпромторга.

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