Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые можно использовать в такси по новым правилам локализации. В список вошли Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, Tenet T7 и Omoda C5, пишет «Коммерсантъ». Для рынка это сигнал о смягчении рамок — после запуска реформы такси весной 2026 года перевозчики и водители жаловались, что разрешенный набор машин слишком узкий и плохо подходит под реальную экономику отрасли.
С 1 марта 2026 года министерство ограничило допуск новых автомобилей в реестр такси. Теперь туда можно включать только машины с достаточным уровнем локализации в России или выпущенные в рамках специальных инвестконтрактов. На старте в списке было чуть больше 20 моделей от шести брендов — в основном Lada, «Москвич», Evolute, Voyah, Sollers и УАЗ. Тогда рынок предупреждал, что с таким ассортиментом обновлять парк будет сложно, особенно в массовом сегменте, где важны не только формальные баллы локализации, но и стоимость владения, ремонтопригодность и ликвидность машины.
Новые модели должны немного разрядить ситуацию. Haval — один из немногих китайских брендов с собственным производством в России, Tenet выпускается на бывшей площадке Volkswagen в Калуге, а Omoda C5 добавляет рынку еще один массовый кроссовер, которого таксопарки и водители давно ждали в перечне. Государство при этом не отказывается от локализации, но делает переход менее болезненным: выбор по-прежнему ограничен, зато уже не сводится к набору машин, который отрасль считала слишком коротким для нормальной работы.
Это важно еще и потому, что новые правила с самого начала создали конфликт между промышленной политикой и экономикой перевозок. Государство хочет направить спрос таксопарков на машины российской сборки и поддержать автопром. Бизнес смотрит на эту историю проще: чем меньше выбор, тем выше риск роста цен, дефицита автомобилей и удорожания поездок.
В 2025 году участники рынка предупреждали, что новые требования могут вытолкнуть из отрасли часть самозанятых водителей и небольших перевозчиков. Им сложнее быстро пересесть на ограниченный набор одобренных моделей и сразу перестроить экономику работы.
В конце 2025 года власти уже смягчили правила для части рынка. Самозанятым водителям дали отсрочку до 2033 года, если они работают на собственных машинах и укладываются в региональные квоты. Но для таксопарков и новых закупок вопрос выбора автомобилей никуда не исчез. Поэтому расширение перечня выглядит как попытка снизить давление на отрасль, не отказываясь от самой идеи локализации.
Для таксопарков, лизинговых компаний и водителей список «правильных» машин перестает быть совсем уж декоративным. Чем больше в нем моделей, тем проще сравнивать цены, считать стоимость владения и не зависеть от пары вариантов, которые государство сочло достаточно локализованными.
Но стратегически картина не меняется: рынок такси по-прежнему живет в режиме ручного допуска, где на выбор машины влияют не только цена, надежность и комфорт, но и то, успел ли бренд получить одобрение в системе локализации. А значит, таксопаркам придется и дальше строить закупки с оглядкой не только на спрос пассажиров и тарифы, но и на решения Минпромторга.
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