Образ iPhone стал реже использоваться в наружной рекламе, в рекламе на телевидении и в интернете, у телеком-операторов, банков и других компаний. При этом в промо продуктов стал чаще появляться образ Android. Тренд на замещение подтверждают рекламные агентства и дистрибуторы, среди которых NMi Group, VK и «М.Видео-Эльдорадо».

На данный момент Apple официально не поставляет свою продукцию в Россию, а также удаляет из App Store программы российских банков и блокирует некоторые функции.

Представители «МегаФон» отметили, что компания старается демонстрировать «нейтральный» образ смартфона в рекламе, без привязки к бренду. В «t2» придерживаются аналогичной позиции. Также в компании добавили, что действовать в рамках конкретной торговой марки или операционной системы было бы нецелесообразным.

Директор по работе с мобильными платформами и вендорами VK Антон Вершинин называет одной из причин уменьшения использования образов iPhone ограничение сервисов iOS для россиян и удаление приложений из App Store. Также он отметил, что привычные паттерны поведения пользователя переключились на Android-устройства.

Также, среди причин, эксперты отмечают отсутствие предоставления «промомодели» смартфона от самого Apple. Ранее компания бесплатно предоставляла телефоны для съемок в рекламе.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заметил, что раньше ключевым символом современного смартфона был iPhone. На сегодняшний день, на билбордах, в телевизионных роликах и интернет-рекламе все чаще появляются устройства от Samsung, Huawei, Honor и других брендов.

По данным директора по управлению интеллектуальными ресурсами Okkam Дмитрия Антохина, затраты Apple на рекламу смартфонов в РФ сократились с 8% в 2022 году до 3% в 2024 году. В то же время, более 80% рекламы в данной категории в 2024 году приходится на пять китайских брендов: Tecno (22%), Xiaomi (17%), Infinix (16%), Huawei (14%), Honor (12%).

Устройства на Android занимают большую часть рынка и продолжают наращивать свою долю в России. В связи с этим, рекламодатели начали активнее использовать смартфоны на этой системе, так как такие гаджеты более узнаваемы в РФ, готметил директор департамента маркетинга компаний Merlion и «Ситилинк» Александр Кузнецов.

По данным аналитиков RuStore, в 2024 году доля активных Android-смартфонов в РФ достигла 75%, а планшетов — 55%.

Ранее сообщалось, что «Альфа-Банк» разработал технологическое решение для бесконтактной оплаты с помощью iPhone. Разработчики банка первыми в России получили доступ к NFC-чипу Apple легально и без взломов.