По данным Росстата, в 2024 году потребительские цены в целом выросли на 9,52%. В мониторинг цен Росстата входит примерно 550 товаров и услуг. Для расчета индексов потребительских цен аналитики используют удельные веса товаров и услуг в структуре потребительских расходов населения.

По итогам 2024 года самым подорожавшим продктом стало слабительное средство бисакодил. Его стоимость увеличилась более чем в два раза, достигнув в декабре 2024 года 44 руб. Но доля этого средства в потреблении очень мала.

Среди товаров, чья доля в потребительских расходах россиян превышает 0,1%, лидером по росту стоимости стал картофель. Его цена в декабре 2024 года увеличилась почти на 92% относительно декабря 2023 года. В 2023 году корнеплод, напротив, подешевел на 15,8%.

Средняя цена картофеля за килограмм в декабре 2024 года составила 56,9 руб., тогда как в декабре 2023 года он стоил около 28 руб. за 1 кг. За ноябрь 2024 года картофель подорожал сразу на 17,6%.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина напомнила, что в 2023 году в России был собран рекордный урожай в 8,6 млн т картофеля, и избыток продукции отразился на ценах. В 2024 году сбор оценивался в 7,2 млн т, что соответствует средним показателям в предыдущие годы, но ниже прошлогоднего рекорда.

Помимо картофеля, в 2024 году значительно подорожало сливочное масло. Средняя по стране цена за 1 кг продукта в декабре 2024 года достигла почти 1,2 тыс. руб., а цены выросли на 36,2% по сравнению с декабрем 2023 года.

По мнению гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова, что цены на масло выросли после двухлетнего сдерживания темпов подорожания.

Так, по итогам 2023 года цена на масло выросла только на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%. При этом себестоимость производства молочной продукции все еще растет быстрее цен реализации, отметил Белов.

Самой подорожавшей группой товаров стали овощи и фрукты. Их стоимость в целом увеличилась на 22,09% в годовом выражении.

Из популярных у россиян овощей, кроме картофеля, заметнее всего выросли цены на огурцы, на 28,5%, превысив в декабре 2024 года 270 руб. за 1 кг. Кроме этого, подорожали свекла, лук и капуста. Не смотря на это, средняя цена на эти овощи остается умеренно низкой — порядка 50 руб. за 1 кг.

В топ-10 самых подорожавших в 2024 году продуктов вошла также красная икра. Ее средняя цена за килограмм к концу года составила 9,2 тыс. руб. Это на 37,7% выше показателей 2023 года.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснил, что вылов лососей в 2024 году оказался в два раза ниже, чем годом ранее. Это, в свою очередь, привело к уменьшению предложения и росту расходов на рабочую силу, что и привело к подорожанию рыбной продукции в 2024 году.

При этом, среди продовольственных товаров, отмечено снижение стоимости на куриные яйца и гречку. В 2024 году цены на эти продукты стали ниже, чем в декабре 2023 года, на 11,2% и 6,4% соответственно.

Из бытовых товаров и электроники подешевели планшеты (-4,1%), смартфоны (-3,7%), беспроводные наушники (-3,7%), смарт-часы (-3,2%) и напольные электропылесосы (-2,3%).

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, снизилась не стоимость устройств, а средний чек, за который был куплен товар. Техника подорожала, но покупатели стали выбирать более дешевые позиции.

Одновременно с этим, в 2024 году, на 26,1% выросли расходы россиян на мобильную связь. Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов пояснил эту тенденцию ростом потребления интернета и изменением тарифов со стороны операторов. По его прогнозам, процесс продолжится и в 2025 году.

В непродовольственном секторе по итогам 2024 года сильнее всего выросли траты россиян на обслуживание потребительских кредитов. По данным Росстата, в декабре 2024 года средний размер взноса по кредиту составлял 34,5 тыс. руб., что выше на 34,2%, чем в 2023 году.

Ранее стало известно, что в 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты активнее, чем два года назад. В связи с высоким спросом, периодически наблюдается нехватка тех или иных востребованных лекарств этой категории в аптеках страны.