Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обязать владельцев магазинов бесплатно раздавать нуждающимся продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Миронова.

В обращении предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность магазинов организовывать фудшеринг — социальные полки с бесплатными товарами для незащищенных категорий граждан, например пенсионеров.

Миронов отметил, что для того, чтобы получить продукты, нуждающиеся должны иметь при себе документы, подтверждающие этот статус.

Он считает, что сначала необходимо определить, какие продукты могут передаваться в рамках фудшеринга. При этом они не должны быть с истекшим сроком годности.

Депутат также предложил упростить систему налогообложения для предпринимателей, которые будут участвовать в программе.

По словам Миронова, новая мера также должна решить проблему нерационального использования продуктов с истекающим сроком годности, которые магазины «просто отправляют на свалку». Он отметил, что проблема утилизации нераспроданных продуктов особенно обостряется во время новогодних праздников.

Также ранее сообщалось, что в России могут вернуть талоны на еду. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова данная мера могла бы помочь поддержать самые незащищенные слои населения. Систему «Социальная карта» планируют ввести в 2025 году.