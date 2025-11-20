Минпромторг в рамках пересмотра Правил продажи товаров рассматривает предложение о закреплении единой весовой единицы измерения — килограмма или грамма — для указания цен в магазинах. Инициатива, поступившая от депутата Госдумы Ярослава Нилова, нашла поддержку в Роспотребнадзоре, пишут «Известия».

Unsplash

Сторонники изменений, включая депутатов и общественные организации по защите прав потребителей, настаивают на том, что существующая практика указания цены за 100 г при весе упаковки 400−500 г систематически вводит покупателей в заблуждение относительно реальной стоимости товара. По оценкам экспертов, ежегодные потери потребителей от таких недобросовестных ценовых практик могут достигать 1 трлн руб.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов подчеркивает, что для обеспечения прозрачности продавцы должны в обязательном порядке дублировать на ценниках информацию о полной стоимости упаковки, что значительно упростит для покупателей процесс принятия решения и защитит их от скрытого завышения цен.

В то же время представители торгового бизнеса занимают противоположную позицию, считая новые требования избыточными. По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, действующее законодательство уже в достаточной степени регулирует этот вопрос, обязывая магазины указывать как цену за килограмм, так и итоговую стоимость товара.

Ретейлеры предупреждают о значительном росте операционных расходов, связанных с массовым переоформлением ценников и возможным увеличением штата сотрудников, что в конечном счете может привести к переложению дополнительных издержек на потребителей через повышение розничных цен.

Эксперты также отмечают, что использование альтернативных единиц измерения зачастую обусловлено маркетинговыми стратегиями производителей и обеспечивает гибкость при покупке небольших объемов продуктов.

Рассмотрение этой инициативы происходит в контексте более широкого пересмотра правил торговли, вызванного значительными законодательными изменениями, включая развитие регулирования платформенной экономики и дистанционной торговли.

Окончательное решение будет приниматься с учетом необходимости соблюдения баланса между защитой прав потребителей, обеспечением прозрачности ценообразования и учетом экономической целесообразности для субъектов торговой деятельности.