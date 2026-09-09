В России могут создать федеральный реестр подставных налогоплательщиков — людей, на чье имя оформляют бизнес для ухода от налогов. ФНС поручено рассмотреть этот вопрос до 1 февраля 2027 года. Такая база должна объединить сведения о подставных лицах и помочь выявлять налоговые преступления.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Одна из схем, против которых направлена инициатива, — искусственное дробление бизнеса. Владелец распределяет выручку между несколькими формально независимыми компаниями и ИП, но сохраняет общий контроль над ними. Это позволяет укладываться в лимиты для льготных налоговых режимов лишь за счет разделения единого бизнеса. Номинальным владельцем может стать, например, теща — отсюда название «схема с тещей». При этом само по себе родство участников бизнеса еще не означает, что они используют незаконную налоговую схему.

Помимо этого, ФНС поручено до 1 марта 2027 года разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. Налоговая также должна определить единый подход к выявлению признаков подделки счетов-фактур и налоговых деклараций. Подразделениям МВД, в свою очередь, поручено выяснять, каким имуществом владеют проверяемые налогоплательщики, чтобы впоследствии на эти активы можно было наложить арест.

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Новые меры обсуждаются при росте числа выявленных налоговых преступлений. По данным МВД, которые приводят «Известия», за первые шесть месяцев 2026 года правоохранители выявили 3362 преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов, — на 17,2% больше, чем годом ранее. Это максимальный темп роста как минимум за 12 лет. Отдельной статистики по преступлениям с использованием подставных лиц нет.

Новые реестры — не единственное, чего бизнес ждет от властей. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова считает более острой проблемой бизнес, который работает без регистрации и скрывает выручку. По ее словам, это создает неравную конкуренцию для добросовестных предпринимателей. Поэтому наряду с усилением контроля нужны условия, при которых работать в тени станет экономически невыгодно.

Экономист Георгий Остапкович связывает рост числа правонарушений с налоговой нагрузкой и сложной экономической ситуацией. По его оценке, усиление контроля может увеличить издержки бизнеса и привести к закрытию части компаний. Руководитель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов отмечает широкое распространение схем искусственного дробления, но видит возможности для борьбы с ними в государственных информационных системах. По его мнению, сопоставление данных о владельцах бизнеса, контрагентах, сотрудниках и имуществе поможет эффективнее выявлять налоговые схемы.

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