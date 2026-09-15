В правительстве России прорабатывают новую меру помощи разработчикам искусственного интеллекта — частичное субсидирование закупок серверного оборудования с графическими процессорами через льготные кредиты и лизинговые схемы. Идея была представлена 10 сентября на встрече рабочей группы подкомиссии по внедрению ИИ-технологий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех участников обсуждения.

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Стимулом для инициативы послужила крайне тяжелая ценовая ситуация на рынке вычислительной техники. При ключевой ставке Центробанка на уровне 14% лизинговые контракты на серверы подразумевают дополнительную наценку в несколько пунктов, а при сроке от двух до четырех лет суммарная переплата способна достигать четверти изначальной стоимости оборудования. В числе возможных решений — государственное возмещение банкам и лизингодателям части потерь от предоставления сниженных ставок.

Формат и детали программы до конца не согласованы. Один из ключевых вопросов — формирование списка оборудования, попадающего под преференции. Эта задача осложняется реалиями локализации: отечественные производители пока не наладили серийный выпуск универсальных GPU, которые могли бы конкурировать с передовыми иностранными аналогами по производительности.

Вопросы происхождения процессоров для ИИ-систем могут получить статус отдельного регулирующего направления. Ранее в правительственных кругах изучали вариант закрепления критериев локализации ИИ-чипов в рамках постановления №719. Если пороговые требования окажутся слишком жесткими, часть аппаратного парка, применяемого разработчиками сегодня, может лишиться права на льготное финансирование.

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Программа субсидирования серверов и ускорителей встроена в более обширный комплекс поддержки ИИ-сферы с общим бюджетом порядка 71,7 миллиарда рублей. Кроме закупок оборудования, в пакет входят помощь в возведении и обновлении дата-центров, а также организация бюджетного доступа к вычислительным ресурсам через центры коллективного пользования.

Аппарат заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко подтвердил, что диалог с деловым сообществом по финансовым и организационным инструментам помощи российским ИИ-проектам продолжается. В Минцифры добавили, что льготный лизинг и кредитование серверов и графических процессоров рассматриваются как потенциальные механизмы, но финальные правила еще не сформированы.

Андрей Кузнецов, занимающий пост ML-директора в Positive Technologies, называет вычислительные мощности одной из наиболее тяжелых статей расходов для разработчиков ИИ. По его оценке, доступные в России серверные платформы не всегда способны обеспечить обучение масштабных языковых моделей. Государственные субсидии, уверен эксперт, помогли бы снизить финансовый порог для небольших игроков и привлечь новых участников на рынок.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, обращает внимание на то, что фактическое влияние программы будет зависеть от ее итоговой конфигурации. На стоимость привлечения средств повлияют профиль получателя, страна происхождения техники, период действия договора, масштаб инвестиций и иные параметры. Оценить реальную отдачу меры можно будет только после того, как будут зафиксированы конкретные условия.

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