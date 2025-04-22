Минпромторг планирует запретить поставки ноутбуков и серверов HP и Fujitsu в рамках параллельного импорта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений к постановлению № 506. На другую продукцию этих компаний ограничения распространяться не будут.

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По данным источников газеты, изменения к постановлению сейчас находятся на стадии межведомственного согласования, поэтому срок публикации документа будет определен по итогам завершения этой процедуры.

В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос исключения из списка на параллельный импорт части продукции, производимой в России. Однако тогда собеседники газеты предположили, что речь идет об HP и Dell.

Среди производителей электроники 75–80% в сегменте базовых серверных решений занимали Dell и Lenovo, американская HP также была одним из лидеров, однако японская Fujitsu занимала крайне небольшую долю, отметил собеседник издания.

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Потребность в ноутбуках и серверном оборудовании в России может быть полностью удовлетворена за счет официальных поставок в страну и отечественных производителей, считает представитель производителя электроники Fplus.

По мнению первого вице-президента ГК «Аквариус» Дмитрия Титова, ограничение импорта HP и Fujitsu позволит нарастить продажи отечественных брендов. Также необходимо ввести полный запрет на закупку иностранного оборудования по госзакупкам, считает он.

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Постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт, было принято в начале марта 2022 года. В декабре глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с $4 млрд до $3 млрд в месяц, связав это с появлением аналогичных российских товаров и продукции из дружественных стран.

В середине апреля «Известия» сообщили, что Минпромторг готовит обновление приказа о параллельном импорте. По словам одного из источников издания, к параллельному импорту допустят ограниченный список брендов, а не товарную категорию (одежду, косметику, и т. д.) полностью.