На территории Российской Федерации ежедневно проводится большое количество мероприятий, таких как концертные, театральные и цирковые представления, выставки и показы. Их проведением занимаются как культурные, так и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Теперь они, как и собственники площадок, будут отвечать за обеспечение безопасности зрителей. Соответствующий закон был принят в начале апреля этого года.

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На данный момент законодательством уже предусмотрены меры, направленные на обеспечение безопасности, общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий.

Постановлениями Правительства были утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов культуры, мест массового пребывания людей и меры противопожарного режима. Теперь организаторы мероприятий будут обязаны:

принимать меры по охране и обеспечению технической оснащенности объекта;

оповещать органы исполнительной власти и местного самоуправления о дате и времени проведения мероприятия, тематике и числе участников, а также о планируемых мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности;

информировать зрителей об отмене мероприятия и о мерах безопасности;

не допускать превышения количества посетителей, контролировать их доступ и размещение.

Собственники площадок обязаны будут обучать работников навыкам, необходимым для безопасного проведения мероприятий.

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Кроме того, законом запрещается проводить концерты, выступления и выставки, если выбранное место не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической.