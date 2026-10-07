Российские девелоперы сократили число новых жилых проектов на фоне дорогого проектного финансирования. За январь—сентябрь 2026 года в городах-миллионниках, Тюмени, Московской и Ленинградской областях на рынок вышло 207 новостроек с 66,2 тыс. квартир. По данным BnMap.pro, их общая площадь составила 3,2 млн кв. м — на 26% меньше, чем годом ранее.

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Число новых проектов снизилось на 30%, количество квартир в них — на 34%. При этом корпусов стало больше на 8%, до 512. В среднем один новый проект теперь включает 2,5 корпуса и 129 квартир против 1,6 корпуса и 212 квартир годом ранее. То есть девелоперы стали чаще дробить объем запуска, сокращая размер предложения на старте.

Похожую динамику показывает статистика Macon: число новых проектов за девять месяцев снизилось на 8%, до 286, а их площадь — на 27%, до 6,5 млн кв. м. При учете новых очередей в уже строящихся комплексах сокращение менее заметно: по данным «Циана», совокупная площадь квартир в вышедших на рынок проектах выросла на 1%, до 12,6 млн кв. м.

При высокой стоимости проектного финансирования девелоперы заинтересованы не замораживать капитал в большом объеме предложения. Запуск небольшого корпуса позволяет проверить темп продаж и затем принимать решение о следующей очереди. Такая схема снижает объем средств, который требуется привлечь на ранней стадии проекта, и уменьшает риск накопления нереализованных квартир.

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Эта стратегия отражается и на выборе площадок. По оценке коммерческого директора ГК «Отрада» Татьяны Павловой, разрешения на новые корпуса в уже реализуемых комплексах получать проще, поскольку они уже обеспечены частью необходимой инфраструктуры. Запуск полностью нового проекта требует больше времени на согласования и подготовки, что при высокой стоимости финансирования повышает его риски.

Сильнее всего объем новых запусков сократился в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В Воронеже число проектов уменьшилось на 86%, квартир — на 92%, их площадь — на 93%. В Ростове-на-Дону падение составило 75%, 79% и 85% соответственно, в Краснодаре — 50%, 77% и 79%. Участники рынка связывают снижение с высокой базой прошлого года, дорогим финансированием и накопленным предложением в действующих комплексах.

Одновременно в ряде регионов девелоперы увеличили объем запусков. В Челябинске за девять месяцев началась реализация 13 проектов на 204,8 тыс. кв. м против четырех проектов на 26,6 тыс. кв. м годом ранее. В Уфе стартовало 23 проекта общей площадью 586,3 тыс. кв. м. В Московской области количество новых квартир выросло на 34%, а их площадь — на 36%.

В результате рынок первичного жилья реагирует на дорогой капитал не только сокращением числа новых проектов, но и уменьшением стартовых объемов. Девелоперы переносят часть предложения в последующие очереди и концентрируются на площадках, где уже есть инфраструктура и понятная динамика продаж.

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