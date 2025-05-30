С 30 мая в России вступил в силу закон, ограничивающий переводы без открытия банковского счета по упрощенной идентификации суммой в 100 тыс. руб. Для переводов свыше этого лимита требуется либо полная идентификация, либо использование банковского счета. Ранее законодательный лимит на такие операции отсутствовал.

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Кроме того, закон увеличил с 60 тыс. до 100 тыс. руб. предельный остаток средств на электронных кошельках, открытых по упрощенной идентификации.

Для упрощенной процедуры финансовые организации обязаны установить ФИО, серию и номер паспорта клиента. Полная идентификация дополнительно требует указания адреса проживания и ИНН (при его наличии).

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В ЦБ отметили, что изменения направлены на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма, включая операции через подставных лиц (дропперов). Новые правила призваны повысить прозрачность финансовых транзакций и снизить риски незаконной деятельности.