Эксперты выявили регионы, перспективные для развития жилищного строительства. Для этого оценивалась обеспеченность строящимся жильем на 100 жителей и темпы роста цен на новостройки за последние три года. Аналитики также учитывали факторы инфраструктурного развития, демографические данные, административное регулирование и развитие туризма. В итоге были выделены семь регионов, которые обладают инвестиционной привлекательностью и потенциалом для роста рынка жилья, сообщает «РБК Недвижимость», ссылаясь на исследование компании Key Capital.

В ходе исследования выяснилось, что в России наибольшим потенциалом для развития рынка жилья обладают Дагестан, Калмыкия и Республика Алтай. Здесь обеспеченность строящимся жильем одна из самых низких и самые высокие темпы роста цен на новостройки за изучаемый период. Согласно исследованию, в этих регионах показатель составляет от 20,9 кв. м на 100 жителей, при средней обеспеченности строящимся жильем по России — 78,9 кв. м, а стоимость новостроек за последние три года там увеличилась на 100–190% по сравнению с 74% по России в целом.

Аналитики сообщают, что самым высоким потенциалом для развития рынка новостроек обладает Дагестан, где обеспеченность строящимся жильем составляет 20,9 кв. м на 100 жителей, а рост цен на новостройки за три года достиг 193%. Это связано с активной внутренней миграцией и высокой рождаемостью, что усиливает потребность в новых квартирах. Также влияние оказывает развитие инфраструктуры в регионе.

Второе место в списке регионов занимает Калмыкия, где обеспеченность строящимся жильем составляет 24,6 кв. м на 100 человек. При этом цены на новостройки увеличились на 179% за три года. Одним из ключевых показателей стало улучшение транспортной доступности и инфраструктуры региона. Это способствовало привлечению новых жителей и повышению интереса к жилью в столице республики — Элисте.

Третьим по перспективности регионом стала Республика Алтай. Здесь отмечен рост цен на жилье на 148% за три года. Значительное подорожание новостроек в регионе объясняется увеличением интереса к региону, как к экологически чистой локации и туристическому центру. Также имеет значение развитие инфраструктуры и поддержка малого бизнеса. При этом обеспеченность строящимся жильем составляет 25,6 кв. м на 100 человек.

К регионам с высоким потенциалом для роста рынка жилья эксперты также отнесли Кабардино-Балкарию, Липецкую область, Ставропольский край и Мордовию. «Мы называем эти регионы «голубым океаном», то есть конкуренция в них еще слаба, а востребованность жилья растет как количественно, так и качественно», — пояснила гендиректор компании Key Capital Ольга Гусева.

По словам Гусевой, это регионы с быстро растущим населением и миграцией, мощным туристическим потенциалом, восстанавливающейся промышленностью и перспективами в сельском хозяйстве. «В целом таких регионов, конечно, больше семи, но в других локациях есть и свои специфические риски», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что названы города, где собственники квартир, лояльные к съемщикам с домашними животными, готовы сдавать свое жилье дешевле тех, кто даже не рассматривает владельцев животных в качестве нанимателей. Разница в ставках в зависимости от размера квартиры в среднем составляет 7–9%. Сдать квартиру дешевле готовы в 60% крупных городов с населением от 500 тыс. человек.