В России около 83% разработчиков в финансовом секторе, производстве электроники и кибербезопасности используют программу Microsoft Visio для составления графиков и блок-схем. При этом компании не готовы инвестировать дополнительные средства на переобучение сотрудников и закупку российских продуктов. Вместо этого они предпочитают использовать пиратскую версию софта. Эксперты предупреждают, что это грозит потерей данных и отключением системы.

Microsoft Visio является векторным графическим редактором для создания диаграмм и блок-схем для Windows. Программа позволяет устанавливать взаимосвязи внутри больших схем, систематизирует информацию и упрощает подачу сложной информации.

Софт используют для анализа данных, выявления развития и направления бизнеса и в настройке схем производственных процессов.

По данным разработчиков «ГрафТех» на конец ноября 2024 года, Microsoft Visio используют более 500 тыс. пользователей в России из 600 тыс. потенциальных потребителей.

По их словам, до 2022 года все 600 тыс. использовали ПО Microsoft. В основном оно применяется в отраслях ТЭКа, банковской сфере, производстве электроники и микроэлектроники.

Импортозамещение программного обеспечения у госкомпаний до сих пор идет достаточно низкими темпами. Так, на совещании в Минцифры только пять из 25 отчитались о полном переходе на российские решения.

На рынке существуют отечественные аналоги Visio, например, бесплатная программа DIA, отметил директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Однако, по его словам, российские пользователи предпочитают закупать зарубежное ПО через серые рынки или использовать его пиратские версии.

Основными причинами отказа от перехода на аналогичный российский софт руководитель управления информационных технологий «СКБ Контур» Дмитрий Воробьев называет сложности с переобучением сотрудников и значительные инвестиции.

Он уточнил, что использование нелицензионного софта имеет юридические и репутационные риски. «Санкции также усложняют интеграцию с другими системами и платформами»,— говорит Воробьев.

Переход c Microsoft Visio требует существенной перестройки бизнес-процессов. Это связано с тем, что один из самых распространенных вариантов использования — это локальная «отрисовка диаграмм», их вставка в Microsoft Word и отправка через Outlook, где задействована вся функциональность продукции американского вендора, объясняет руководитель «Проектирования архитектуры предприятий» К2Тех Дмитрий Мордвинцев.

«Некоторые компании приобретали пакет Microsoft Office с установкой на собственных серверах, у них по-прежнему есть возможность использовать Microsoft Visio, как и другие офисные программы, однако перейти на новые версии компаниям уже не удастся», — пояснил он.

По оценке Смирнова, нелегально используемые и не поддерживаемые продукты Microsoft могут привести к отключению системы и потере данных. В России ПО не обновляется из-за западных санкций, а без него «программа может повести себя непредсказуемо».

Ранее сообщалось, что Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» предложила Минстрою субсидировать 50% затрат на внедрение российских BIM-систем в проектно-строительную отрасль. Письмо с инициативой было направлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.