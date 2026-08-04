Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — юрлицо одноименной группы, выпускавшее телевизоры Irbis на заводах в Воронеже и Зеленограде. Собранные «Квантом» модели были единственными телевизорами, включенными в реестр российской радиоэлектроники Минпромторга. Производство компания остановила еще весной 2025 года, поэтому банкротство стало продолжением уже затянувшегося кризиса, а не внезапным финалом.

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Кризис перешел в открытую фазу в апреле 2025 года, когда воронежская площадка приостановила сборку всех моделей Irbis. Тогда же входившее в группу ООО «Синоквант» отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд руб. в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем. Позднее среди потенциальных покупателей «Кванта» назывались NexTouch, «Сбер» и «Яндекс», однако о закрытии сделки не сообщалось.

Иск о банкротстве в июне 2025 года подало ООО «ДНС ритейл», перед которым у «Кванта» образовалась задолженность на 654,6 млн руб. В феврале 2026 года суд ввел процедуру наблюдения, а к маю одобрил вступление в дело еще 24 кредиторов. Затем в реестр вошло обеспеченное залогом требование Сбербанка на 3,39 млрд руб., после чего общая сумма подтвержденных требований превысила 4,15 млрд руб. Среди других крупных кредиторов — «Лаборатория Алисы» из структуры «Яндекса» с требованием на 230,7 млн руб. и торговый дом BBK с 154,8 млн руб.

Финансовые результаты показывают, насколько быстро у «Кванта» остановился основной бизнес. За 2025 год выручка компании рухнула почти в 110 раз — с 4,9 млрд до 45 млн руб. Вместо 3,3 млн руб. чистой прибыли, полученных годом ранее, производитель зафиксировал убыток в размере 387 млн руб.

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Участники рынка связывают проблемы «Кванта» не только с долгами, но и с экономикой локального производства. По оценке учредителя бренда бытовой техники Jacky’s и совладельца Schaub Lorenz Гусейна Иманова, выпуск телевизоров в России обходится дороже, чем в Китае, поэтому напрямую конкурировать с китайскими поставщиками в нынешних условиях практически невозможно. Действующих заградительных пошлин, по его мнению, недостаточно, чтобы компенсировать эту разницу.

Сам российский рынок телевизоров тем временем вернулся к росту. В первом полугодии 2026 года продажи увеличились на 10% в штуках, до 3,48 млн устройств, и на 2,3% в деньгах, до 97,6 млрд руб. Китайские бренды заняли почти половину рынка в денежном выражении, однако позиции российских игроков не только сокращались. Sber, например, увеличил долю с 6,2% до 8% в штуках и вошел в пятерку лидеров, а российские платформы YaOS и «Салют ТВ» вместе заняли более четверти сегмента Smart TV.

Банкротство «Кванта» не означает, что телевизоры в России больше не собирают. На локальных площадках продолжают выпускать технику российских и зарубежных брендов. Особенность «Кванта» была гораздо уже — модели Irbis оставались единственными телевизорами из реестра Минпромторга и могли получать преференции при государственных закупках. Поэтому отрасль потеряла не последнюю сборочную площадку, а единственного производителя «реестровых» телевизоров — более точное, хотя и по-прежнему показательное последствие кризиса компании.

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