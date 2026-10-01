Более половины магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в России уже перешли 25-летний рубеж. Сам по себе возраст не означает, что кабель необходимо менять, однако стареющая сеть потребует от операторов больше диагностики, ремонта и модернизации. Возможное обновление наиболее старых участков оценивается примерно в 400 млрд руб.

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Такие оценки содержатся в проекте актуализированной Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленном Минцифры, и расчетах J’son & Partners. По оценке аналитиков, в 2020−2030 годах замена может потребоваться более чем 400 тыс. км ВОЛС, которые эксплуатируются свыше 20 лет. Общая протяженность магистральных оптических линий в России превышает 1,46 млн км.

При этом менять кабель только из-за его возраста оператору не требуется. Решение принимается после диагностики конкретной линии: если ее характеристики остаются в норме, кабель можно использовать и дальше. Со временем параметры оптического волокна могут ухудшаться, однако исправная инфраструктура способна работать дольше расчетного срока. На состояние ВОЛС также сильно влияют внешние повреждения и условия эксплуатации.

Одновременно быстро растет нагрузка на сети. За 2015−2025 годы российский интернет-трафик увеличился в десять раз — до 218,8 экзабайта. Чтобы пропускать растущий объем данных, операторы модернизируют оборудование, задействуют дополнительные волокна и создают резервные маршруты. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы увеличить пропускную способность сети без прокладки нового кабеля.

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Оценка в 400 млрд руб. получена исходя из средней стоимости строительства магистральной ВОЛС — около 1 млн руб. за километр. Реальная цена сильно зависит от маршрута и сложности работ. Например, прокладка через крупные реки может обходиться в несколько раз дороже. Поэтому стоимость обновления конкретных участков будет заметно отличаться от такого среднего расчета.

Операторы уже вкладываются в модернизацию транспортной инфраструктуры. МТС в 2025 году начала второй этап обновления своей сети стоимостью более 22 млрд руб. До конца 2028 года компания планирует модернизировать транспортную инфраструктуру в 29 регионах и заменить более 12 тыс. сетевых элементов.

Вместе с обновлением сетей отрасли придется развивать российское производство оптического волокна и телекоммуникационного оборудования. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, дальнейший рост потребления данных потребует как строительства новых магистралей, так и увеличения пропускной способности действующих. Развитие собственного производства, по его оценке, поможет снизить зависимость отрасли от поставок из Китая.

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