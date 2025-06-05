Парк промышленных роботов в обрабатывающей промышленности России вырос в 2024 году на 62% и составил более 20 тыс. единиц (+8 тыс. за год), следует из исследования НИУ ВШЭ. В почти половине российских регионов есть свыше 100 роботов, а число субъектов с менее 50 роботами сократилось.

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Центральный федеральный округ остается лидером по количеству промышленных роботов, нарастив парк более чем на 3 тыс. ед. до 7440 роботов (+72%), преимущественно за счет Москвы (+28%), Московской (+26%) и Калужской (+16%) областей.

Северо-Кавказский округ показал рекордный рост (+735%, 685 ед.), во многом благодаря Дагестану (с 30 до 519 роботов). Южный округ вырос в 2,5 раза, в основном за счет Краснодарского края (+500 роботов), а Дальневосточный — с 45 до 118 единиц.

По регионам лидируют Мордовия (+269%), Воронежская (+264%) и Пензенская (+247%) области, что обусловлено «низкой базой». Среди субъектов с парком свыше 100 промышленных роботов наибольший прирост за год был у Краснодарского края (+232%), Челябинской области (+217%) и Москвы (+147%).

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В топ-10 регионов произошли изменения: Московская область заняла первая место, обойдя Санкт-Петербург, Москва поднялась на 4-е место, а Челябинская область и Краснодарский край вытеснили из десятки лидеров Свердловскую и Тульскую области.

Авторы исследования напомнили, что по нацпроекту автоматизации производства, целевая плотность роботизации к 2030 году должна составить 145 ед. на 10 тыс. работников промышленности.

По результатам 2024 года, показатель составил 29 ед. на 10 тыс. занятых. Если занятость в 2030 году будет равна показателю 2024 года, для достижения цели по плотности роботизации парк роботов должен будет составить более 102 тыс. ед. Таким образом, на данный момент разрыв составляет 82 тыс. роботов и для его преодоления необходимо устанавливать в среднем по 13,7 тыс. ед. за год.