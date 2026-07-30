В России заработала «Витрина кейсов» — открытый каталог проектов по внедрению искусственного интеллекта в бизнесе. Как рассказали «Инку» в Альянсе в сфере ИИ, куда входят крупные российские компании, сейчас в каталоге опубликованы 15 открытых кейсов от четырех организаций, а до конца года организаторы рассчитывают расширить базу более чем до 100 примеров.

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Предпринимателям, которые только планируют внедрять искусственный интеллект, часто приходится ориентироваться на единичные истории успеха или рекламные обещания поставщиков. Альянс в сфере искусственного интеллекта решил собрать такие проекты в одном месте и запустил бесплатный онлайн-каталог «Витрина кейсов», где опубликованы реальные примеры использования ИИ с описанием результатов.

Сейчас на платформе размещены 24 кейса, девять из которых доступны только участникам Альянса, еще 15 находятся в открытом доступе. Их предоставили четыре компании — «Яндекс», ДОМ.РФ, Альфа-Банк и «Норникель». До конца года Альянс рассчитывает увеличить число опубликованных кейсов более чем до 100.

Проекты можно искать по отрасли и типу бизнес-задачи — от автоматизации процессов и аналитики до контроля качества и безопасности. Для каждого кейса приводятся описание внедрения и показатели эффективности: например, возврат инвестиций (ROI), сокращение трудозатрат, рост конверсии или снижение рисков.

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По словам представителей Альянса, компании самостоятельно предоставляют данные о результатах внедрения ИИ и обосновывают использованные метрики. После этого материалы проходят верификацию экспертами Альянса и компаний, входящих в управляющий комитет проекта. Кейс публикуют только после проверки полноты информации и подтверждения заявленных показателей. Если данных недостаточно, автору предлагают доработать описание.

При этом единой методики расчета экономического эффекта пока нет. Сейчас каждая компания использует собственный подход к оценке ROI и других показателей. В Альянсе сообщили, что уже работают над созданием общей методологии оценки эффективности проектов по внедрению искусственного интеллекта.

Организация также планирует открыть платформу для компаний, которые не входят в Альянс. По словам представителей объединения, одна из задач проекта — собрать как можно больше успешных примеров использования ИИ в российских компаниях и создать площадку для обмена практиками между бизнесом.

«Опыт — стратегический актив отрасли: обмениваясь ИИ‑кейсами на витрине, мы конвертируем индивидуальные достижения компаний в измеримый рост зрелости рынка и формируем отраслевые ориентиры для масштабирования решений», — отмечает Никита Худов, заместитель генерального директора Альянса в сфере ИИ.

По данным консалтинговых компаний, большинство российских организаций уже тестируют или внедряют ИИ, однако предприниматели часто сталкиваются с дефицитом открытой информации о реальной эффективности таких проектов. Новая база сможет хотя бы частично закрыть этот пробел.

Что это значит для бизнеса

По мере того как ИИ перестает быть экспериментом и становится рабочим инструментом, компаниям все сложнее ориентироваться в большом количестве решений и обещаний разработчиков. Открытая база проектов с описанием внедрений и измеримыми результатами может стать для бизнеса способом оценить, какие сценарии уже работают в конкретных отраслях, сколько ресурсов требуют и какого эффекта позволяют добиться. Если каталог действительно будет регулярно пополняться и сохранит единые требования к описанию кейсов, он может стать одной из наиболее полезных российских баз практического применения искусственного интеллекта.

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