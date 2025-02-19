Компания АК Shipbrokers представила свою цифровую платформу Xmarineiq. Это набор сервисов для судовладельцев, судовых брокеров и логистов, который сокращает расчет сталийного времени и стоимости рейса до нескольких минут. Они зависят от множества параметров и необходимы для заключения и исполнения договора фрахта. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

На рынке морских грузоперевозок появилась первая цифровая платформа для расчета стоимости фрахта. С помощью сервисов Xmarineiq специалисты могут экономить часы на расчетах стоимости рейса и сталийного времени. Одним из преимуществ сервиса разработчики называют конкурентоспособные цены и гибкую тарифную политику.

Эксперты отмечают, что привычные для отрасли инструменты расчетов, такие как сложные электронные таблицы, уже не отвечают требованиям рынка. Это объясняется тем, что для работы с ними необходим постоянный доступ к рабочему компьютеру, а также высокий уровень внимания при вводе данных. При этом сами расчеты занимают достаточно длительное время.

Платформа включает три сервиса. Первый инструмент, SearouteIQ, поможет рассчитать стоимость фрахта в сутки или цену одной единицы груза. Для этого ему понадобится всего 3 минуты. Инструмент учитывает более 30 параметров, таких, как стоимость топлива и вид груза, а также различные задержки.

Помимо этого сервис автоматически определяет расстояние между портами, и может построить графики зависимости стоимости рейса от различный факторов, например, от изменения цен на топливо. SearouteIQ уже доступен на веб-платформе и Android, а версия для iOS появится 20 марта.

Следующий сервис — LaytimeIQ. С его помощью можно считать сталийное время, то есть фактическое время нахождения судна в порту для погрузки и разгрузки. Это, в свою очередь, позволяет оценить сумму доплат или возврата средств в случае расхождений со временем, предусмотренным договором.

Система также упрощает ввод данных за счет уже имеющихся в системе предварительных расчетов типовых договоров. Это не только ускоряет вычисления, но и сокращает процент ошибок, искажающих результат.

LaytimeIQ будет доступен с 1 марта в веб-версии и для Android-устройств. Запуск приложения для iOS планируется 20 марта, однако, уже сейчас пользователи Apple могут работать с адаптивной веб-версией.

Третий инструмент — LaytimeIQ AI+ — полностью автоматизированный расчет сталийного времени с использованием искусственного интеллекта. Он рассчитывает сумму к возврату или доплате за фактическое время нахождения судна в порту, если оно отличается от указанного в договоре фрахта.

Для того, чтобы получить результат, пользователь должен загрузить в систему два документа — чартер (договор фрахта) и стейтмент (документ, который содержит фактически данные о времени прибытия судна в порт, использования сталийного времени, перерывах и простоях при погрузке или разгрузке). Версией LaytimeIQ AI+ можно будет воспользоваться с 1 июня.

Руководитель сервиса Xmarineiq Василий Глушков описывает его, как максимально простой и интуитивно понятный инструмент, ведь для пользователей даже не предусмотрена инструкция.

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