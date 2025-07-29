В России состоялся официальный запуск цифровой платформы RE:/PLAYED, представляющей собой первую в стране специализированную социальную сеть для игрового сообщества. Данная платформа создана как комплексная экосистема, объединяющая любителей компьютерных игр всех жанров и направлений.

Согласно статистическим данным, представленным разработчиками, российская игровая аудитория насчитывает порядка 88 млн человек, при этом от 50 до 70% населения страны регулярно играют в компьютерные и мобильные игры. Новая платформа призвана консолидировать эту многочисленную аудиторию, предоставив специализированное пространство для взаимодействия и обмена опытом.

Платформа RE:/PLAYED предлагает пользователям доступ к обширному каталогу, содержащему более 300 тыс. игровых продуктов как отечественного, так и зарубежного производства. Каждая игра имеет собственный профиль с возможностью подписки, что позволяет пользователям получать актуальные обновления и участвовать в обсуждениях.

Особое внимание уделено инструментам для создания пользовательского контента и системе цифровой идентификации участников игрового сообщества.

Важным аспектом проекта является поддержка отечественных разработчиков игровой продукции. На платформе созданы специализированные профили для российских студий, позволяющие устанавливать прямой контакт с игровым сообществом и получать обратную связь о своих продуктах.

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Техническая реализация проекта была осуществлена студией increto в рекордно короткие сроки — всего за три месяца. В основе платформы лежит современный технологический стек, включающий Nest.js для серверной части, Angular для клиентской разработки, PostgreSQL в качестве системы управления базами данных и Redis для кэширования.

Основатель проекта Андрей Попов, известный в игровом сообществе как «220х», подчеркнул, что концепция платформы возникла из необходимости сохранения истории достижений игровых сообществ. По его словам, ежедневно игровые кланы и гильдии создают уникальный контент и совершают виртуальные подвиги, которые заслуживают систематизации и увековечивания.

В процессе разработки команда столкнулась с рядом серьезных технических вызовов. Основные сложности были связаны с необходимостью обеспечения высокой производительности при работе с большими объемами данных и создания универсального пользовательского интерфейса, который был бы удобен для разнородной аудитории.

Эти задачи были успешно решены благодаря внедрению современных архитектурных решений, включая эффективную систему индексирования данных, механизм пагинации и многократного тестирования пользовательского опыта.