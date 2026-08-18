В России запустили серийный выпуск мобильных электростанций, которые смогут использоваться при авариях и во время ремонта энергосетей. О начале производства сообщила госкорпорация «Ростех».

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Разработкой комплексов занимались при участии компании «РТ-Проектные технологии». Оборудование устанавливается на колесные платформы, включая прицепы повышенной проходимости. Благодаря этому электростанции можно быстро доставлять в районы, куда сложно добраться обычной техникой.

После прибытия комплекс может сразу подключить потребителей к электроснабжению без ограничений по нагрузке. В таком режиме мобильная установка способна полностью заменить стационарный энергетический объект на время ремонта или устранения последствий аварии.

Оборудование рассчитано на работу в разных климатических условиях и может использоваться в сетях с различными классами напряжения. Комплексы подходят как для плановых работ — ремонта и модернизации инфраструктуры, — так и для восстановления энергоснабжения после повреждения сетей.

По оценке разработчиков, региону достаточно двух–четырех таких мобильных подстанций, чтобы закрыть потребность в резервных мощностях. Это позволит поддерживать энергоснабжение объектов, для которых перебои с электричеством особенно критичны.

Разработка особенно актуальная на фоне состояния российских электросетей. По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, износ коммунальных сетей в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%. Схожая картина и с тепловыми сетями, и, как отмечал зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, около половины из 170 тыс. км тепловых сетей уже нуждаются в замене, а ежегодно аварийными признаются примерно 3% сетей, тогда как обновляется не более 2%. По его словам, до 80% инцидентов в централизованном теплоснабжении происходят именно на изношенных участках.

Необходимость резервных мощностей регулярно подтверждают реальные ситуации в регионах. Так, в феврале 2026 года после атаки на объекты энергетики Белгорода губернатор Вячеслав Гладков сообщил о больших повреждениях и частичной потере электроэнергии и тепла в городе. Причиной перебоев становятся и погодные аварии: в начале августа 2026 года из-за урагана с порывами ветра до 20 м/с без света в Смоленской и Орловской областях остались более 48,5 тыс. потребителей, при этом в Смоленской области без энергоснабжения оказались свыше 32,5 тыс. жителей.

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