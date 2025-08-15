Компания Яндекс представила обновленную версию своего сервиса «Интернетометр» для измерения скорости интернет-соединения. Сервис получил новый дизайн и перешел на улучшенную технологию измерений, которая обеспечивает более точные результаты.

Основу измерений составляет сеть CDN-серверов Яндекса, встроенных в инфраструктуру российских провайдеров. Эти серверы традиционно используются для ускорения загрузки контента в сервисах компании, таких как Кинопоиск.

При проверке скорости сервис одновременно тестирует соединение с несколькими ближайшими CDN-серверами. Такой подход позволяет получить объективные данные о качестве интернет-соединения у конкретного пользователя.

Пользователи могут узнать скорость загрузки и отдачи данных, а также проверить пинг. Сервис дополнительно оценивает качество соединения по пятибалльной шкале и дает практические рекомендации — например, указывает, достаточно ли скорости для комфортного просмотра видео в высоком качестве.

Обновление сервиса стало особенно актуальным после блокировки Speedtest от Ookla в июле 2025 года. Роскомнадзор сообщил, что сервис может собирать данные россиян и передавать их лицам, планирующим атаки на российские сети связи и подключенные к ним системы.

Ранее «Инк» рассказал о нескольких альтернативных программах, которые могут заменить Speedtest.