ГК «Корус Консалтинг» провела опрос среди более 80 представителей российского бизнеса и выяснила, что больше половины компаний до сих пор не имеют стратегии внедрения ИИ-инструментов, а системно управляют ИИ-инициативами — со стратегией, KPI и регулярной отчетностью — лишь 11% компаний.

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В опросе приняли участие топ-менеджеры, руководители цифровой трансформации, ИТ- и ИИ-направлений, а также специалисты, занимающиеся внедрением технологии.

По данным исследования, ИИ хотя бы в одной бизнес-функции сейчас применяют 78% компаний, однако лишь 12% встроили технологию в ключевые процессы и сделали ее стандартным инструментом работы; 44% ограничиваются отдельными экспериментами, а 8% ИИ не используют вовсе.

Наиболее зрелый подход к внедрению демонстрируют компании нефтегазового и финансового секторов — там больше половины респондентов либо создали выделенные структуры управления ИИ, либо работают по утвержденной стратегии.

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В ритейле, логистике и промышленности преобладают ранние стадии: технологию чаще рассматривают как перспективное направление или развивают через отдельные инициативы без общей стратегии.

Оценить экономический эффект от внедрения ИИ способны немногие компании: 44% вообще не измеряют результат, а еще четверть учитывает только отдельные показатели без привязки к финансовым итогам бизнеса.

Подтвердить реальный вклад технологии в доход или экономию смогли лишь 12% опрошенных. Похожая картина складывается и с управлением рисками: у двух третей компаний нет комплексной системы управления рисками ИИ, регулярно оценивают угрозы и защищают данные только 17% респондентов.

Инфраструктурная база также остается слабым местом: 45% компаний используют для работы с ИИ точечные инструменты без единой технологической среды, около четверти отмечают нехватку вычислительных мощностей, и лишь 13% выстраивают масштабируемую платформу.

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Инвестируют в направление тоже осторожно: 73% компаний тратят на ИИ менее 5% ИТ-бюджета, и только 5% выделяют более 15% технологических расходов. По данным ТАСС, которые приводят авторы исследования, в 2025 году российский бизнес потратил на ИИ 257 млрд рублей.

Среди приоритетных направлений внедрения ИИ на ближайшие один-два года компании называют ИТ (59% респондентов), продажи и маркетинг (58%), документооборот (36%) и аналитику (31%). Реже технологию рассматривают как инструмент для трансформации R&D, логистики и кибербезопасности — эти направления назвали от 3% до 19% опрошенных.

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