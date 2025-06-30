Правительство России поручило Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФАС сформировать перечень показателей, по которым в стране будет оцениваться качество услуг связи. Такое указание дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам отраслевой стратегической сессии.

Перечень качества услуг связи для пользователей должен учесть следующие показатели:

качество услуг связи;

эффективность мер поддержки операторов;

борьбу с телефонными мошенниками;

развитие инфраструктуры сетей.

Предложения должны быть представлены в кабмин к 15 декабря 2025 года.

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Также нужно будет проанализировать эффективность мер поддержки в сегменте производства и внедрения отечественной электронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования. Эту работу Мишустин поручил провести Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и ВЭБ.РФ. По итогам работы должны быть подготовлены предложения по улучшению существующей системы, а доклад ожидают к 1 октября 2025 года.

Часть поручений Мишустин дал по вопросам обеспечения устойчивого доступа к услугам связи. К примеру, какая работа предстоит Минцифры:

провести оценку уровня экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 и потенциального спроса различных категорий потребителей на такие услуги связи (совместно с ФАС);

оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников. Еще одно поручение в этой части касается формирования базы биометрических данных мошенников (совместно с МВД и Роскомнадзором);

оптимизировать перенесение номеров между операторами, а также предоставление операторами связи поисково-спасательным отрядам информации о местоположении мобильных телефонов пропавших людей для облегчения их поисков;