Правительство России поручило Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФАС сформировать перечень показателей, по которым в стране будет оцениваться качество услуг связи. Такое указание дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам отраслевой стратегической сессии.
Перечень качества услуг связи для пользователей должен учесть следующие показатели:
Предложения должны быть представлены в кабмин к 15 декабря 2025 года.
Также нужно будет проанализировать эффективность мер поддержки в сегменте производства и внедрения отечественной электронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования. Эту работу Мишустин поручил провести Минпромторгу, Минцифры, Минэкономразвития, Минфину и ВЭБ.РФ. По итогам работы должны быть подготовлены предложения по улучшению существующей системы, а доклад ожидают к 1 октября 2025 года.
Часть поручений Мишустин дал по вопросам обеспечения устойчивого доступа к услугам связи. К примеру, какая работа предстоит Минцифры: