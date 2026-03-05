Представители онлайн-торговли выступили с инициативой внести ясность в терминологию, используемую при описании процедур невыкупа товара. Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая отметила, что действующее законодательство не проводит различий между ситуацией, когда покупатель передумал забирать заказ, и случаем, когда вещь возвращается после получения.

По мнению экспертов, граница должна проходить по времени списания денег и возникновения права собственности. Если деньги еще не покинули счет потребителя, речь идет об отказе. Когда же оплата состоялась и товар перешел в распоряжение покупателя, наступает фаза возврата. Такой подход, по словам Черницкой, создаст базу для честного распределения транспортных расходов и ответственности между участниками сделки.



Ранее на стратегической сессии под председательством Михаила Мишустина глава Минэкономразвития Максим Решетников обнародовал ряд предложений по регулированию онлайн-площадок. Среди них — выравнивание комиссий для отечественных и иностранных продавцов, а также введение единых стандартов для платформ, банков и розничных сетей при указании цен и проведении акций.

Министр также акцентировал внимание на необходимости четко прописать, чем отличается отказ от товара при его осмотре в пункте выдачи или у курьера от возврата вещи, уже оказавшейся у покупателя.

В Министерстве финансов предлагают сформировать перечень продукции, от которой нельзя отказаться в момент получения. Речь идет о продуктах питания, лекарствах и медизделиях. Товары, которые и сегодня входят в число невозвратных (электроника, парфюмерия, косметика), можно будет не выкупать, но после вручения вернуть их не удастся.

Продавцам, по замыслу Решетникова, нужно дать право договариваться с покупателями о возврате качественных товаров и компенсации затрат на обратную пересылку. Остальные категории потребуют детальной регламентации: например, сохранность упаковки, пломб и идентификационных меток. Также предлагается ввести обязательную фото- и видеофиксацию в пунктах выдачи или при курьерской доставке, чтобы продавец мог ознакомиться с этими материалами.

Для реализации этих планов потребуется внести изменения в Закон о защите прав потребителей.

Почему этот вопрос стал острым

Уровень возвратов в российском сегменте интернет-торговли сегодня составляет 24–30%, а в категориях одежды и обуви достигает 45%. Продавцы несут серьезные убытки: растут траты на обратную доставку, сортировку, проверку и утилизацию. Эти издержки неизбежно закладываются в конечную цену товара для покупателей.

В Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) инициативу Минэкономразвития поддержали, назвав ее своевременной. Там отметили, что утверждение четкого перечня невозвратных после осмотра товаров снизит правовую неопределенность и сделает взаимодействие сторон более прозрачным.

Черницкая добавила, что стратегическая сессия стала для отрасли обнадеживающим сигналом: власти понимают проблемы рынка и готовы их решать. Разработанный документ, по ее словам, результат системной работы последних месяцев, и АУРЭК полностью его одобряет.

