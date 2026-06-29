Общественная потребительская инициатива (ОПИ) направила в Генеральную прокуратуру и правительство предложения по усилению контроля за рынком медицинской косметологии. Поводом стали результаты мониторинга, в ходе которого организация обнаружила признаки нарушений у значительной части изученных компаний.

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Исследование основывалось на сведениях Федеральной налоговой службы, государственных систем маркировки и информационной платформы «Луч», разработанной ОПИ во взаимодействии с Общественным советом при Роспотребнадзоре. Аналитики изучили деятельность 1233 организаций с основным кодом ОКВЭД 86.22.1 в 85 регионах России, а также предложения косметологических услуг в открытых интернет-источниках.

По оценке авторов исследования, только у 80 организаций, или 6,5% выборки, не обнаружилось признаков нарушений по изученным критериям. У 792 компаний, которые составили 64,2% выборки, ОПИ не нашла медицинской лицензии, необходимой для оказания косметологических услуг такого типа.

Вопросы у авторов исследования возникли и к 156 лицензированным клиникам, по которым они не обнаружили сведений о закупках препаратов и медицинских изделий в изученных государственных системах. В ОПИ считают, что эти организации нуждаются в дополнительной проверке. При этом отсутствие сведений само по себе не доказывает использование нелегальной продукции, поскольку обязательная маркировка пока распространяется не на все препараты и изделия для косметологии.

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В ОПИ полагают, что официальная статистика охватывает не весь рынок. На одной из платформ организация насчитала 3991 анкету косметологов, косметологов-эстетистов и врачей-дерматокосметологов в Москве и Санкт-Петербурге. Это более чем в 11 раз превышает число организаций с основным кодом ОКВЭД 86.22.1, однако напрямую сопоставлять показатели нельзя, поскольку в одном случае учитывались анкеты отдельных специалистов, а в другом — зарегистрированные организации.

Отдельно авторы исследования изучили предложения инъекционных процедур на дому. В Санкт-Петербурге ОПИ обнаружила объявления 256 специалистов, готовых оказывать такие услуги вне клиники. Инъекционная косметология разрешена только по адресу, указанному в медицинской лицензии, поэтому проводить такие процедуры в домашних условиях нельзя.

В ОПИ предупреждают, что обращение к специалистам вне лицензированной клиники повышает риски для пациентов. В таких условиях сложнее проверить квалификацию исполнителя, соблюдение санитарных требований, происхождение препаратов и правила их хранения. Кроме того, при возникновении осложнений пациенту будет труднее защитить свои права, если договор, информированное согласие и медицинская документация не оформлялись.

По итогам исследования ОПИ предложила ввести ответственность для интернет-площадок, размещающих объявления исполнителей без медицинской лицензии. Организация также выступила за автоматическое выявление клиник, по которым отсутствуют сведения об обороте лекарств и медицинских изделий в государственных системах, и за федеральную кампанию о рисках обращения к нелегальным косметологам.

Авторы инициативы также предложили сопоставить государственные медицинские реестры с данными компаний, которые заявляют об оказании косметологических услуг. Такая сверка должна помочь найти организации, не зарегистрированные в государственных системах здравоохранения.

Представители профессионального сообщества также признали существование теневого сегмента. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Лялья Садыкова связала его рост со сложностью легализации бизнеса, распространением самозанятости, изменением налоговой нагрузки и возможностью свободно заказывать профессиональные препараты через интернет.

По мнению Садыковой, одними проверками и наказаниями сократить нелегальный рынок не удастся. Она предложила ограничить свободную продажу инъекционных препаратов, сделать легализацию добросовестного бизнеса проще и повысить информированность потребителей. Проверка медицинской лицензии, считает эксперт, должна стать привычным этапом перед выбором клиники или специалиста.

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