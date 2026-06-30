Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила ужесточить ответственность за предпринимательскую деятельность без регистрации. В организации считают, что нынешние штрафы уже не сдерживают нарушителей: официальному бизнесу приходится выполнять все требования государства, тогда как работа без оформления по-прежнему связана с относительно небольшими рисками.

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Вице-президент ТПП Елена Дыбова заявила, что действующие штрафы за бизнес без регистрации несопоставимы с доходом, который могут получать нарушители. По ее словам, санкции необходимо пересмотреть так, чтобы экономия на налогах, страховых взносах и других обязательных расходах больше не перекрывала возможное наказание.

В ТПП указывают, что зарегистрированные компании платят налоги и страховые взносы, ведут отчетность и выполняют требования регуляторов, тогда как часть конкурентов работает без этих расходов. В результате легальный бизнес оказывается в менее выгодном положении, а деятельность без регистрации сохраняет привлекательность для части предпринимателей.

По результатам опроса ТПП, более половины предпринимателей заметили рост доли неофициального бизнеса. Респонденты также считают, что проверки чаще затрагивают уже зарегистрированные компании, тогда как предприниматели без оформления нередко остаются вне поля зрения надзорных органов.

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ТПП предложила распространить государственный контроль не только на зарегистрированные компании, но и на тех, кто фактически ведет бизнес без официального оформления. Для этого палата предлагает внести изменения в законодательство о государственном и муниципальном надзоре.

Еще одно предложение касается более строгого контроля за использованием режима самозанятости. В ТПП хотят пресечь случаи, когда налог на профессиональный доход используют для деятельности, которая фактически выходит за рамки этого режима и позволяет обходить требования к ИП и компаниям.

Отдельные требования ТПП предложила ввести для цифровых сервисов. Онлайн-платформы, через которые пользователи регулярно продают товары и услуги, могут обязать проверять, зарегистрирован ли продавец как самозанятый, индивидуальный предприниматель или организация. В палате считают, что такая проверка осложнит систематическую торговлю без оформления.

Помимо этого, ТПП предложила закрепить в законодательстве единое определение теневой экономики и четче распределить ответственность между ведомствами. В палате считают, что нынешняя разрозненность полномочий мешает государству согласованно выявлять нелегальный бизнес и принимать меры против него.

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