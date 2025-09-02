Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести солидарный налог на состояние для сверхбогатых граждан России, владеющих дорогостоящим имуществом, пишет ТАСС.

Hamed Taha, Unsplash

По мнению Миронова, настал подходящий момент для увеличения доходов бюджета. Он пояснил, что необходимо внедрить полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды, ввести налог на роскошь, а также установить солидарный налог на состояние.

Политик подчеркнул, что подобная мера уже применяется во Франции: ежегодный солидарный налог на состояние там взимается с граждан, чье имущество на начало налогового периода превышает установленный уровень.

По словам Миронова, предложенные изменения помогут сбалансировать российский бюджет. Он также отметил, что в случае принятия инициативы потребуется доработать законодательство, а времени для этого достаточно.