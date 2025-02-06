Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ), представляющее интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, предложила участникам рынка меры по регулированию заказов на маркетплейсах и возвратов товаров. Среди них — введение невозвратного сервисного сбора и определение минимальной стоимости.

Письмо с предложением было направлено в адрес Wildberries, Ozon, «Мегамаркета» и Lamoda. В нем авторы просят оказать содействие воспитанию осознанного потребления и рассмотреть возможность ввода дополнительных мер по ограничению бесконтрольных заказов и возвратов товаров со стороны потребителей.

ФОСТ предлагает установить невозвратный сервисный сбор по аналогии с авиабилетами, туристическим сбором или оплатой услуг. Также организация называет эффективными мерами внедрение минимальной стоимости заказа и практику платных возвратов, а также ведение рейтинга покупателей на маркетплейсах.

Там отметили, что по словам сотрудников пунктов выдачи заказов и предпринимателей, в январе 2025 года участились случаи возвратов товаров надлежащего качества с новогодней тематикой. Кроме того, в течение месяца подобное повторялось и с другими категориями товаров.

В организации также подчеркнули, что по их данным, потребителями возвращаются до 10% заказов, при этом расходы на логистику берут на себя продавцы. Таким образом, предприниматели терпят убытки.

При этом, в Ozon сообщили, что компания не замечала существенного роста возвратов и не планируют вводить предложенный организацией сбор. Более того, в пресс-службе маркетплейса отметили, что в январе 2025 года доля возвратов новогодней продукции сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Случаи недобросовестных возвратов носят единичный характер и, как правило, пресекаются на одном из этапов оформления. Мы разбираемся с ними в индивидуальном порядке», — сообщили представители Ozon.

В Lamoda отказались от комментариев из-за отсутствия информации об обращении организации.

В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что случаи недобросовестного поведения потребителей не носят массового характера.

Представители маркетплейса отметили, что внимательно относится к взаимодействию между сторонами и стремится анализировать причины возвратов товаров. Компания считает введение рейтинга покупателей избыточным шагом и не планирует вводить подобные меры.

Ранее аналитики IT-компании АТОЛ выяснили, что 7% новогодних товаров, купленных онлайн с ноября 2024 года по январь 2025 года, были возвращены продавцам.

Чаще всего россияне отказывались от карнавальных костюмов. Покупатели вернули каждый восьмой (13%) приобретенный товар в этой категории. Кроме того, продавцы получили обратно 9% от общего объема покупок новогодних шаров, 8% искусственных елок и 6% гирлянд.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty сообщил, что рынок маркетплейсов и цифровых платформ в России за 2024 год показал рост на 40%. Он подчеркнул, что в стране также есть собственные поисковики и социальные сети, а вопросам кибербезопасности уделяется особое внимание.