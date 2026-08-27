«Сбер» представил новую «умную» колонку «СберБум 2.0», часть функций которой может работать без подключения к интернету. По информации разработчика, благодаря локальной ИИ-модели колонка может распознавать голосовые команды и управлять домашними умными устройствами в офлайн-режиме.

Фото: пресс служба SberDevices

По данным «М.Видео», в 2025 году в России было продано примерно 5,5 млн «умных» колонок. В денежном выражении выручка от продаж устройств составила около 48 млрд рублей. При этом 96% российского рынка в натуральном выражении занимают отечественные бренды.

На мировом рынке ситуация заметно отличается: категория умных колонок уже практически перестала расти. В 2025 году в мире поставили около 150 млн умных колонок и смарт-дисплеев, а в 2026 году аналитики ожидают сокращения рынка примерно на 6%. Главные причины: насыщение развитых рынков, длинные циклы замены устройств и конкуренция со смартфонами и Smart TV.

Следующим драйвером рынка аналитики считают ИИ: Amazon развивает Alexa+ на базе алгоритмов Anthropic и собственных разработок, а Google интегрирует Gemini в свои «умные» колонки, пытаясь превратить их из обычного голосового интерфейса в ИИ-ассистента.

Появление офлайн-режима в новой колонке следует общему тренду на перенос части процессов обработки данных на локальные девайсы из-за вопросов к безопасности таких устройств с постоянно работающим микрофоном. Ранее в открытый доступ попадали исходные данные колонок других производителей. Независимые тесты также фиксировали случаи, когда умные колонки активировались и начинали запись при воспроизведении стороннего аудио- или видеоконтента.

В «СберБум 2.0» локальная обработка данных затрагивает управление умными устройствами по протоколам ZigBee и добавленному в этой версии Matter over Wi-Fi — колонка может выполнять сценарии с подключенными лампами, розетками и датчиками без обращения к серверам компании. Ранее для аналогичных функций в устройствах компании требовалось подключение к интернету.

Отдельно колонка поддерживает автоматические сценарии на основе сенсора движения — включение света при входе в помещение или отключение освещения при длительном отсутствии активности, — а также офлайн-прослушивание более 200 треков, загруженных на устройство заранее.

Функция офлайн-режима пока остается редкостью даже среди зарубежных «умных» колонок — большинство массовых устройств зависимы от облака, а полностью локальные голосовые ассистенты пока требуют более мощного и дорогого оборудования.