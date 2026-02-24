Против создателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к терроризму. Информация об этом появилась в ряде российских СМИ, включая «Российскую газету» и «Комсомольскую правду», со ссылкой на официальные источники.

Претензии к администрации «Телеграм» связаны с неоднократными отказами удалять запрещенный контент. Согласно опубликованным данным, мессенджер не исполнил предписания Роскомнадзора касательно 1369 каналов с детской порнографией, 3771 ресурса наркотической направленности, 2666 страниц суицидальной тематики и 2124 сообществ, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. Также остались незаблокированными более 10,5 тыс. каналов экстремистского характера и 1125 площадок, связанных с террористическими организациями.



По данным правоохранительных органов, которые приводит «Российская газета», с 2022 года «Телеграм» стал инструментом в 153 тыс. преступлений. Из них 33 тыс. относятся к категории диверсионно-террористических и экстремистских. В их числе — теракт в «Крокус Сити Холле», убийство Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.



Максимальное наказание по инкриминируемой Дурову статье 205.1 УК РФ составляет пожизненное лишение свободы, минимальный порог — восемь лет заключения.

О том, что «Телеграм» планируют замедлить, заговорили еще в первых числах февраля. Роскомнадзор подтвердил эту информацию, приступив к реализации ограничений. В ведомстве пояснили, что мессенджер давно перестал считаться с российскими законами и не думает о безопасности своих пользователей.



Выступая перед депутатами Госдумы, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о масштабах проблемы. По его словам, администрация «Телеграм» проигнорировала около 150 тыс. обращений с требованием удалить противоправный контент — речь идет о детской порнографии, наркотиках и других запрещенных материалах.

Кроме того, как утверждает глава ведомства, у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам граждан. Чтобы минимизировать риски, власти решили ограничить передачу медиафайлов, но текстовые сообщения пока трогать не стали, пояснял Шадаев.

Дуров прокомментировал ситуацию заявлением о приверженности принципам свободы слова и защите приватности. В пресс-службе «Телеграм» утверждения о взломе шифрования назвали намеренной фабрикацией, призванной оправдать введение ограничений.



В августе 2025 года Роскомнадзор уже ограничивал звонки в мессенджере, объяснив это использованием сервиса для мошенничества, вымогательства и вербовки граждан в противоправную деятельность.

