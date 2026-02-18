Глава Минцифры России назвал причины замедления мессенджера в стране. Выступая в Госдуме, Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор принял решение об ограничениях из-за систематических нарушений закона со стороны Telegram.

По словам министра, мессенджер не ответил на 150 тыс. требований удалить каналы и посты с запрещенной информацией. При этом закон обязывает такие сервисы хранить в России записи звонков и тексты сообщений, предоставлять доступ к ним правоохранителям по решению суда и оперативно блокировать противоправный контент.

Шадаев также сообщил, что с 2022 года число преступлений с использованием мессенджеров выросло втрое. Частичная блокировка голосовых вызовов в августе уже привела к снижению мошеннических звонков, отметил он.

После введенных ограничений пользователи жалуются на проблемы с загрузкой тяжелых файлов, но основной функционал сохраняется. «Никто не рубит сплеча, все понимают значимость сервиса», — подчеркнул Шадаев.

На фоне давления Telegram усилил модерацию. За три дня — с 15 по 17 февраля — мессенджер заблокировал почти 600 тыс. каналов и групп. Всего с начала года удалено более 7,6 млн сообществ, из них свыше 27 тыс. связаны с терроризмом. В компании поясняют, что используют для этого жалобы пользователей, машинное обучение и искусственный интеллект.

Роскомнадзор начал замедлять Telegram 10 февраля. Появившуюся в последствии информацию о возможной полной блокировке мессенджера с 1 апреля в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли.

