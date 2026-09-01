Российский бизнес начал рассчитываться с зарубежными контрагентами в криптовалюте по новому закону. 1 сентября платформа Neobridge сообщила о первых проведенных через нее операциях. Российская компания, поставщик оборудования для предприятий, оплатила стейблкоином USDT поставку компьютерной техники из ОАЭ. Объем платежа составил несколько тысяч USDT.

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До 1 сентября официально проводить такие расчеты можно было только в экспериментальном правовом режиме Банка России, доступном ограниченному кругу компаний и банков. Новый закон вывел внешнеторговые криптоплатежи за рамки эксперимента и открыл этот инструмент более широкому кругу участников рынка. По словам руководителя проекта Neobridge Павла Родионова, теперь операция на платформе занимает один день: клиент заключает агентский договор и переводит рубли, а сервис конвертирует их в цифровую валюту и платит зарубежному поставщику.

В Neobridge рассчитывают, что новый режим увеличит число платежей и расширит их географию. Главным расчетным активом пока остается привязанный к доллару стейблкоин USDT. По данным платформы, сервисом интересуются не только поставщики электроники, но и компании из автопрома и других промышленных отраслей.

Сбер 1 сентября также запустил сервис трансграничных криптоплатежей для экспортеров и импортеров. По данным банка, минимального порога для платежей нет, а средняя стоимость операции составляет 0,3%; сама транзакция между кошельками занимает несколько минут, а документы для валютного контроля формируются автоматически. К работе по новым правилам готовятся «Токеон» группы ПСБ, Т-Банк и «МТС Финтех»; с новым контуром связан и проект рублевого стейблкоина A7A5.

Новый закон позволяет российским экспортерам и импортерам использовать цифровую валюту для оплаты товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности по договорам с нерезидентами. Рассчитываться можно напрямую или через участников регулируемой инфраструктуры, в том числе обменные организации, брокеров и цифровые депозитарии. Внутри России ограничение сохраняется: принимать криптовалюту как оплату товаров и услуг по-прежнему нельзя.

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Одного адреса криптокошелька для оформления такой сделки недостаточно. В контракте, дополнительном соглашении или инвойсе нужно закрепить саму возможность расчета цифровой валютой, выбранный актив, порядок пересчета цены и момент фиксации курса, а также определить, когда обязательство по оплате считается исполненным. Отдельно бизнесу придется проверить кошелек контрагента и допустимость операции в его юрисдикции, выбрать применимое право и арбитраж, а также определить стоимость актива для бухгалтерского и налогового учета.

Большинство компаний, вероятно, обратится к посредникам: собственной инфраструктуры для покупки и хранения криптовалюты, проверки кошельков и подготовки документов для валютного контроля у бизнеса обычно нет. При этом игроки будут конкурировать не только размером заявленной комиссии. Клиенты станут сравнивать итоговую стоимость платежа с учетом курса и конвертации, доступную ликвидность, скорость и географию расчетов, качество проверок и возможность встроить сервис во внутренние системы компании.

Потенциальный объем операций действительно измеряется триллионами рублей, однако речь идет не об официальной статистике, а о сценарных расчетах «Рексофт Консалтинг». Компания оценивает нынешнюю криптовалютную часть внешнеторговых расчетов в 0,9–2,7 трлн руб. в год. К 2028 году через лицензированный контур может проходить уже 2,3−4 трлн руб., причем в эту сумму включены не только нынешние криптоплатежи, но и часть операций, которые сейчас идут через агентов, взаимозачет и корреспондентские счета в третьих странах.

Криптоплатежи вряд ли вытеснят банковские переводы: скорее, они станут дополнительным маршрутом для сделок, в которых традиционный канал работает медленно, дорого или нестабильно. При этом быстрая транзакция в блокчейне еще не гарантирует, что пройдет вся внешнеторговая операция. Результат зависит от готовности контрагента принять цифровой актив, законодательства его страны, санкционных и комплаенс-требований, а также отношения иностранного банка или биржи к происхождению криптовалюты.

Риски при этом сохраняются. Иностранные биржи и депозитарии могут заблокировать активы, а сервисы блокчейн-аналитики позволяют проследить историю их перемещения. Поэтому для бизнеса особенно важны санкционная проверка контрагента и анализ происхождения криптовалюты. По закону № 115-ФЗ внешнеторговые операции с цифровой валютой на сумму от 10 млн руб. подлежат обязательному контролю. Кроме того, со 2 мая 2027 года российским резидентам придется отчитываться перед налоговыми органами об операциях через криптоадреса, которые не администрируются российскими цифровыми депозитариями; порядок и исключения должно определить правительство.

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