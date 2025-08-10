Аналитики платформы Kontur изучили, как устроен рынок строительных компаний и ИП в России. Оказалось, что отрасль не только остается одной из самых массовых в экономике, но и заметно меняется — за счет роста индивидуального предпринимательства и активности в регионах. Результаты исследования, проведенного ко Дню строителя, 10 августа, — в распоряжении редакции «Инка».

В первую очередь выяснилось, что каждый десятый бизнес в России строительный. В целом в строительной сфере сейчас работает более 800 тыс. компаний и ИП, из которых примерно поровну делятся юрлица (413 тыс.) и индивидуальные предприниматели (393 тыс.). Причем 86% строительных ООО — это малый бизнес с выручкой до 120 млн руб. в год.

Причем портрет ИП-строителя таков:

мужчина (83–84%),

в основном в возрасте от 30 до 49 лет (71%),

возможно, иностранец (доля нерезидентов среди ИП за два года выросла вдвое — с 3% до 6%).

Руководители строительных компаний — тоже в основном мужчины (83%), но постарше: наиболее представлена возрастная группа 40–44 года (18%), а каждый четвертый руководитель — старше 50 лет; женщин среди них всего 17%.

География: столица теряет монополию

Москва остается лидером среди строительных юрлиц (29%), но ее доля снижается (год назад была 38%). Зато Краснодарский край и Свердловская область активно набирают обороты. Среди ИП чаще встречаются регистрации в Подмосковье и Петербурге, чем в самой столице.

Таким образом, можно сделать вывод, что строительный рынок децентрализуется, а регионы усиливают свои позиции, особенно в малом сегменте.

Динамика: ИП растут, но риски выше

За два года число ИП в стройке увеличилось на 24% — до 393 тыс., в то время как количество ООО сократилось на 7%. Весна остается главным сезоном регистрации, но устойчивость разная: только 2% ООО закрываются в первый год, среди ИП — целых 19%.

То есть не смотря на то, что предпринимателей в стройке становится больше, формат юридического лица в этой сфере пока остается более надежным, чем ИП.

Макроэкономика: перемены на горизонте

Наконец, аналитики констатируют, что строительный сектор в 2025 году оказался под давлением: высокая ключевая ставка, уменьшение льгот по ипотеке, снижение спроса на жилье. Однако летом этого года ЦБ начал снижать ставку, что может стать поворотным моментом.