Эксперты «Яндекс Аренды» проанализировали, в каких округах Москвы владельцы домашних животных чаще всего снимают квартиры на долгосрочный период и в каких районах столицы они чаще селятся. Также они выяснили, какие необычные питомцы есть у современных арендаторов и сколько по времени в среднем у них занимает поиск съемной квартиры. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Согласно данным сервиса, в Московском регионе почти каждый шестой арендатор (18,4%) снимает квартиру с домашним животным. Самые популярные питомцы — кошки. Они есть у 68% арендаторов среди всех жильцов с домашними животными. Также встречается и много «собачников» — 47,9%. При этом у некоторых хозяев есть и то и другое животное.

Хозяева кошек чаще снимают квартиры на юге Москвы: здесь живут 16,5% арендаторов с такими питомцами. Также популярностью пользуются Северный административный округ (15,1%), Восточный (13,8%) и Северо-Восточный округа столицы (13,5%).

Доля арендаторов с кошками в Новомосковском округе составляет 10,6%. Реже всего такие квартиросъемщики встречаются в Северо-Западном округе (3,2%).

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Арендаторы с собаками чаще всего снимают жилье на долгосрочный период на юго-востоке столицы (18,8%), в Северном округе (13,2%), Северо-Восточном (11,2%), Западном (10,7%), а также в Восточном и Северо-Западном округах (9,2% арендаторов с собаками в каждом из двух округов). Меньше всего «собачников» проживает на Юго-Западе Москвы.

Некоторые арендаторы в Московском регионе (менее 2%) заботятся о хомяках, ручных мышах и крысах, попугаях, канарейках, голубях и других некрупных питомцах. Встречаются и более экзотические животные, например свинья, черепаха, ящерица, еж, белка, хорек и даже паук. Однако доля арендаторов с такими питомцами невелика и составляет суммарно менее 0,5%.

По словам руководителя сервиса Романа Жукова, каждый четвертый опрошенный арендатор считает, что ему будет сложно найти квартиру, в которую можно заселиться с питомцем, например съемное жилье придется искать дольше.

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Однако 90% участников исследования с домашними животными при поиске съемной квартиры никогда не сталкивались с какими-либо трудностями. Согласно аналитическим данным сервиса, арендаторы с питомцами находят жилье в среднем за пять дней, в то время как арендаторы без животных — за четыре дня.