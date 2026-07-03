В России начала формироваться новая специализация на стыке маркетинга, контента и поискового продвижения. Компании стали нанимать сотрудников, которые будут отвечать за видимость брендов в ответах нейросетей и ИИ-поисковиков. По словам руководителя направления социальных медиа MWS AI Алексея Макеенко, работодатели уже открыли более 100 таких вакансий.

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Задача таких специалистов — повышать заметность компаний и их продуктов в ответах ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, GigaChat и других ИИ-сервисов. Это направление не заменяет традиционную поисковую оптимизацию, а расширяет ее, поскольку теперь брендам важно не только занимать высокие позиции в выдаче, но и попадать в число источников, которые нейросети используют при подготовке ответов.

Макеенко объяснил рост спроса на таких специалистов изменением самого поиска. Классическая система обычно показывает пользователю список ссылок, тогда как ИИ-поисковик может собрать сведения из нескольких источников и сразу сформировать связный ответ. В результате компаниям становится важно не только привести человека на свой сайт, но и добиться корректного упоминания бренда в этом ответе.

Для этого специалисты улучшают структуру и содержание публикаций, отслеживают упоминания бренда и добиваются его появления на надежных сторонних площадках. Одновременно они работают вместе с SEO-, контент- и PR-командами, чтобы информация о компании оставалась понятной, актуальной и одинаковой в разных источниках. Некоторые материалы дополнительно адаптируют под формат вопросов, которые пользователи задают ИИ-сервисам.

Вокруг нового направления начал расти и рынок агентских услуг. По оценке Макеенко, в России такое продвижение предлагают как минимум десять агентств, а стоимость работы с крупным клиентом может доходить до 1−2 млн руб. в месяц. Что именно входит в эту сумму и насколько устойчивый результат получают заказчики, он не уточнил.

У нового направления есть и риски. По словам Макеенко, ИИ-сервисы все чаще могут находить в интернете материалы, которые ранее сгенерировали другие нейросети, и использовать их при подготовке новых ответов. Так возникает замкнутый круг, в котором ошибка из первоначального текста многократно повторяется и постепенно начинает восприниматься как подтвержденный факт. При этом речь не обязательно идет о новом обучении модели — сгенерированный материал может попасть в ответ как обычный источник из интернета.

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