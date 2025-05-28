Расходы потребителей на фрукты и ягоды увеличились, при этом цены на них за год выросли на 26%. Основными причинами подорожания стали рост себестоимости продукции у отечественных производителей, а также неблагоприятные погодные условия как в России, так и в странах-импортерах.

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Возвратные заморозки могут привести к потере до 15% урожая яблок в текущем году. Однако, несмотря на рост цен, спрос на фрукты и ягоды остается высоким: количество покупок в этой категории за январь—апрель увеличилось более чем на 20%.

По данным аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», в январе-апреле 2025 года средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 руб., что на 26% выше показателя прошлого года. Эта категория лидирует по темпам роста цен на продовольственном рынке. Для сравнения, кондитерские изделия подорожали на 5%, овощи — на 15%, хлеб — на 13%. В целом средний чек на продукты увеличился на 8% в годовом выражении, достигнув 1,9 тыс. руб.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отмечает, что с начала года фрукты и ягоды в регионах России подорожали на 15% и более.

В компании «Эвотор» (разработчик кассового оборудования и ПО) сообщают, что в мае в несетевой рознице средняя цена клубники достигла 658 руб. за 1 кг, что на 55% выше прошлогоднего уровня.

Яблоки подорожали на 17% (до 189 руб. за 1 кг), черешня — на 14% (до 691 руб. за 1 кг), апельсины — на 13% (до 186 руб. за 1 кг), лимоны — на 12% (до 302 руб. за 1 кг), бананы — на 6% (до 198 руб. за 1 кг). В «Чек Индексе» также зафиксировали рост стоимости персиков на 13% (до 485 руб. за 1 кг).

По словам генерального директора ИА FruitNews Ирины Козий, за год цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 20–55%.

Основными факторами подорожания стали увеличение себестоимости производства, вызванное ростом затрат на труд (который подорожал минимум в полтора раза), а также удорожание удобрений и средств защиты растений. Кроме того, прошлогодний сезон оказался неудачным из-за снижения урожайности, что не позволило аграриям накопить финансовые резервы.

Гафаров отмечает, что на стоимость фруктов и ягод влияют как климатические колебания, так и ценовая политика агропроизводителей и импортеров, которые могут воспользоваться ситуацией. Источник «Коммерсантъ» в одном из крупных садоводческих хозяйств подтверждает, что после уборки урожая в ноябре—январе возникли опасения о нехватке яблок, что привело к сокращению поставок.

В этом году, как и в прошлом, возвратные заморозки могут сократить урожай яблок на 15%, хотя часть потерь может быть компенсирована за счет молодых садов на Кавказе. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева также отметили, что весенние заморозки негативно скажутся на урожайности.

В Минсельхозе сообщили, что ущерб от заморозков в этом году меньше, чем в прошлом: пострадали 5% многолетних насаждений. При этом ведомство рассчитывает на рост валового сбора плодов и ягод к 2024 году, когда он достиг 1,9 млн тонн. Для поддержки потребителей с января по июль 2025 года отменены пошлины на импорт яблок в объеме до 230 тыс. тонн.

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Козий обращает внимание, что весенние заморозки затронули не только Россию, но и страны-импортеры. В Молдавии, Сербии и Турции пострадали урожаи вишни, черешни, абрикосов и персиков. Турция, по оценкам эксперта, может потерять до половины урожая.

В отличие от фруктов, ситуация с ягодами может быть более стабильной. Козий прогнозирует снижение цен на клубнику к пику сезона в июне, особенно на открытых рынках, где колебания могут достигать четырех-пяти раз. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов сообщает, что с начала мая клубника в рознице подешевела в среднем на 12,9%. Российская черешня пока не появилась в продаже, и ритейлеры предлагают в основном продукцию из Азербайджана и Чили.

Несмотря на рост цен, потребители не отказываются от покупки фруктов и ягод. По данным «Чек Индекса», количество покупок в этой категории за январь—апрель выросло на 21% в годовом выражении. Богданов связывает это с общим трендом на здоровое питание. Фрукты и ягоды составляют 4–5% оборота ритейлеров и привлекают покупателей в офлайн-магазины.

Однако заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов не исключает, что дальнейший рост цен может снизить потребление, поскольку фрукты и ягоды не являются основным продуктом питания. Гафаров также отмечает, что эта категория не относится к социально значимой, поэтому власти вряд ли будут активно стимулировать импорт для сдерживания цен.